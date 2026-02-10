Sommarjobb - Butiksmedarbetare
2026-02-10
Vi söker nu sommarjobbare som butiksmedarbetare i Jönköping åt en av våra kunder. Tjänsten passar dig som vill arbeta med service, kundkontakt och praktiska uppgifter i butik under sommaren.Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Som butiksmedarbetare under sommaren är du en viktig del av butikens dagliga arbete. Du hjälper till med att skapa en positiv kundupplevelse och ser till att butiken är välfylld, organiserad och inbjudande.Dina arbetsuppgifter
Ge trevlig och professionell service till kunder
Kassaarbete och betalningshantering
Påfyllning och exponering av varor
Hålla ordning och reda i butiken
Ta emot leveranser och hjälpa till med lagerarbete
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och har en positiv inställning
Är ansvarstagande och punktlig
Trivs i ett högt tempo
Kan arbeta varierande tider, inklusive kvällar och helger
Talar svenska obehindrat
Meriterande
Tidigare erfarenhet av butik, café eller annan serviceverksamhet
Kassavana
Om anställningen
Sommarjobb
Placering: Jönköping
Arbetstid: Varierande schema
Period: Enligt överenskommelse under sommaren
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/
553 16 JÖNKÖPING Jobbnummer
9733022