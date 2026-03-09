Sommarjobb - Butiksmedarbetare

Hirely AB / Butikssäljarjobb / Jönköping
2026-03-09


Vi söker nu engagerade sommarjobbare som butiksmedarbetare i Jönköping åt en av våra kunder inom detaljhandeln. Tjänsten passar dig som vill arbeta under sommaren, trivs med kundkontakt och vill bidra till en positiv upplevelse i butik.

Publiceringsdatum
2026-03-09

Om tjänsten
Som sommarjobbare i butik blir du en del av teamet och hjälper till med den dagliga driften. Du arbetar tillsammans med kollegor för att säkerställa att butiken är välfylld, organiserad och välkomnande för kunder.

Dina arbetsuppgifter
Ge kunder trevlig och professionell service
Kassaarbete och betalningshantering
Påfyllning och exponering av varor
Skyltning och kampanjarbete
Hålla ordning och reda i butiken
Ta emot och packa upp leveranser

Kvalifikationer
Erfarenhet av butik eller service är meriterande men inget krav
Serviceinriktad och positiv
Ansvarstagande och noggrann
Trivs med att arbeta i ett högt tempo
Goda kunskaper i svenska

Meriterande

Kassavana
Erfarenhet av försäljning
Flexibilitet kring arbetstider

Om dig

Du är utåtriktad, hjälpsam och har lätt för att samarbeta. Du har en positiv inställning och bidrar till en god stämning i teamet under sommarperioden.

Om anställningen
Anställningsform: Sommarjobb
Placering: Jönköping
Arbetstider: Varierande schema, inklusive kvällar och helger
Period: Under sommaren enligt överenskommelse

Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
553 16  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Staffio

Jobbnummer
9783846

