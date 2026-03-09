Sommarjobb - Butiksmedarbetare
Hirely AB / Butikssäljarjobb / Jönköping Visa alla butikssäljarjobb i Jönköping
2026-03-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Jönköping
, Gnosjö
, Tranås
, Haninge
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Vi söker nu engagerade sommarjobbare som butiksmedarbetare i Jönköping åt en av våra kunder inom detaljhandeln. Tjänsten passar dig som vill arbeta under sommaren, trivs med kundkontakt och vill bidra till en positiv upplevelse i butik.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Som sommarjobbare i butik blir du en del av teamet och hjälper till med den dagliga driften. Du arbetar tillsammans med kollegor för att säkerställa att butiken är välfylld, organiserad och välkomnande för kunder.Dina arbetsuppgifter
Ge kunder trevlig och professionell service
Kassaarbete och betalningshantering
Påfyllning och exponering av varor
Skyltning och kampanjarbete
Hålla ordning och reda i butiken
Ta emot och packa upp leveranserKvalifikationer
Erfarenhet av butik eller service är meriterande men inget krav
Serviceinriktad och positiv
Ansvarstagande och noggrann
Trivs med att arbeta i ett högt tempo
Goda kunskaper i svenska
Meriterande
Kassavana
Erfarenhet av försäljning
Flexibilitet kring arbetstider
Om dig
Du är utåtriktad, hjälpsam och har lätt för att samarbeta. Du har en positiv inställning och bidrar till en god stämning i teamet under sommarperioden.
Om anställningen
Anställningsform: Sommarjobb
Placering: Jönköping
Arbetstider: Varierande schema, inklusive kvällar och helger
Period: Under sommaren enligt överenskommelse
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
553 16 JÖNKÖPING Arbetsplats
Staffio Jobbnummer
9783846