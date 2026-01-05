Sommarjabb Lokalvårdare
TG Drift AB / Städarjobb / Leksand
2026-01-05
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige
Vi söker lokalvårdare/städare. Nu behöver vi fler duktiga medarbetare till vårt team.
Eerfarenhet av lokalvård från hotell är meriterande.
Din roll är viktig, du bidrar dagligen med att skapa upplevelser till såväl gäster som kollegor. Du kan arbeta både i team och självständigt, har ett öga för detaljer och är självklart noggrann och gillar ordning och reda.
Beskrivning av roll
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att vara ansvarig för städning av hotellrum, hotellkorridorer och hotellets bakre utrymmen. Det förekommer också städning av hotellets lokala ytor, såsom entré, salonger och restaurangen. Vi vill att varje medarbetare hos oss skall lära känna hela anläggningen och känna sig trygg i sina arbetsuppgifter på hotellet.
God svenska är ett krav och engelska är en merit. Körkort och tillgång till bil är meriterande.
Rekryteringen sker löpande och anställning sker då rätt kandidat hittats. Så välkommen med din ansökan redan idag!
Mejla rekrytering@tallbergsgarden.se
och märk ansökan med Städ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: rekrytering@tallbergsgarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TG Drift AB
(org.nr 559187-8474)
Holgattu 1
)
793 70 TÄLLBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tällbergsgårdens Hotell Jobbnummer
9669863