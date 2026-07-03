Sommarhusvärdar 63+ Ingarö
Alert Senior i Västerås AB / Städarjobb / Värmdö Visa alla städarjobb i Värmdö
2026-07-03
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Bor du på Ingarö och vill arbeta några timmar i veckan?
Vi söker dig som är 63+ och som tycker om ordning, ansvar och att göra fint inför nästa gäst som ska njuta av sin boende på Ingarö.
Det kan handla om att:
• Titta till huset mellan gäster
• Säkerställa att det är rent och trevligt
• Städa när det är beställt
• Vädrar, plockar undan och ser till att allt känns välkomnande
Du arbetar självständigt men följer tydliga rutiner.
Det är ett lugnt och ansvarsfullt arbete, perfekt för dig som vill vara aktiv utan att jobba heltid.
Vi tror att du:
✔ Är 63 år eller äldre
✔ Bor på Ingarö
✔ Har körkort och bil
✔ Är noggrann och pålitlig
✔ Tycker om att ta ansvar
Det här är ett fint extrajobb för dig som vill bidra till att hålla sommarhus på Ingarö i gott skick.
Känner du igen dig?
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: varmdo@alertsenior.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alert Senior i Västerås AB
(org.nr 556961-5973), https://www.alertsenior.se/varmdo/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9992502