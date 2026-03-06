Sommarens mest meningsfulla jobb - välkommen till Södermalms vob
2026-03-06
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du göra skillnad på riktigt i sommar? Kom och jobba hos oss på Södermalms vård-och omsorgsboenden! Vi är 6 stycken vård- och omsorgsboenden belägna på Södermalm.
Två av våra boenden har inriktning för demenssjukdomar och fyra stycken har främst somatisk inriktning men några platser för demenssjukdomar. På ett av våra boenden har vi även korttidsboende.
Hos oss får du ett av sommarens viktigaste jobb där din insats syns och uppskattas varje dag. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö där du får växa i din yrkesroll och bidra till att våra boende kan leva ett värdigt och tryggt liv.
Vi erbjuder
För att du ska känna dig välkommen och bli trygg i våra rutiner har vi en introduktion som ger dig både teoretisk och praktisk utbildning. Vi går tillsammans igenom de moment som ingår i din arbetsvardag - såsom omvårdnad, läkemedelsdelegering, rapportering, dokumentation samt lyftteknik och ergonomi med olika hjälpmedel. Introduktionen omfattar en heldag och hålls i maj.
Som undersköterska/vårdbiträde har du schemalagd arbetstid dag, kväll och helg. Vi söker också nattpersonal. Vi vill helst att du ska kunna jobba minst 4 veckor sammanhängande under perioden juni-augusti.
När du börjar ditt arbete har du en handledare/mentor som visar dig tillrätta och som du går bredvid under dina första arbetspass för att lära känna både de boende och rutiner.
Din roll
Som undersköterska eller vårdbiträde blir du en viktig del av vårt team där vi tillsammans skapar en trygg och meningsfull tillvaro för våra boende. Vi arbetar utifrån biståndsbeslut och individuella genomförandeplaner, där den enskildes delaktighet och självbestämmande alltid är vägledande för oss.
En vanlig dag hos oss innebär att du stöttar de boende i deras vardag med allt från god vård och omsorg till social samvaro. Det kan handla om personlig omvårdnad, stöd vid måltider eller att bidra till en meningsfull dag genom aktiviteter och promenader i vårt närområde. Med ett lyhört och ödmjukt förhållningssätt arbetar du för att de boende ska känna trygghet och livskvalitet utifrån sina egna önskemål. I uppdraget ingår även social dokumentation för att säkerställa att vi tillsammans ger en omsorg med högsta kvalitet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som uppfyller något av nedan krav:
Gymnasie- eller yrkesutbildning inom vård- och omsorg (examen eller pågående).
Pågående studier på sjuksköterske- eller läkarprogrammet.
Annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har också:
Kunskaper inom vård- och omsorgsarbete.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Dator-, mobil-, och systemvana för dokumentation och rapportering.
Fyllt minst 18 år.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen.
Erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg.
Vi lägger stor vikt vid följande personliga förmågor:
Stabil: Du är trygg, stresstålig och har en personlig mognad.
Serviceinriktad: Du är lyhörd för vårdtagarens behov.
Samarbetsförmåga: Du delar gärna med dig av kunskaper och är öppen för att lära av andra.
Empatisk: Du har ett genuint intresse för att arbeta inom yrket.
Flexibilitet: Du har lätt för att anpassa dig till nya situationer.
Din ansökan och rekryteringsprocessen
För att fokusera på rätt kompetens behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vi utgår istället ifrån ditt CV och de urvalsfrågor du besvarar i ansökan.
Vi har löpande urval och snabb återkoppling via mejl och sms.
Första intervju: Om du går vidare blir du kallad till en kortare intervju som sker digitalt via Zoom eller per telefon.
Möte på plats: Om du går vidare efter första intervjun bokas du in på ett personligt möte hos verksamheten.
För att få arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, hos Stockholms stad, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Du beställer ett utdrag från Polismyndighetens hemsida: Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Id-kort: Vi kommer att be om att få se din legitimation.
Skyddad yrkestitel: För anställning som undersköterska krävs giltigt intyg, annars blir du anställd som vårdbiträde.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/södermalm/. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Stockholms stad, Södermalms sdf, Vård- och omsorgsboendeområde
Anna Petersson anna.petersson@stockholm.se 08-50812230
