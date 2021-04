Sommararbete i Särna och Idre med återvinning och hållbarhet - Nodava Ab -Norra Dalarna Vatten & Avfall - Renhållningsjobb i Orsa

Nodava Ab -Norra Dalarna Vatten & Avfall / Renhållningsjobb / Orsa2021-04-15Är du serviceinriktad? Vill du i sommar arbeta i Särna och Idre på återvinningscentralerna med att vägleda besökare till rätt avfallssortering och medverka till att besökarna möts av en säker, välorganiserad och städad miljö? Här är ett intressant arbete för dig att söka!Om ossInom norra Dalarna bor cirka 35000 invånare och här finns över 1000 företag som tillsammans med ett stort antal fritidshus och turister, såväl sommar som vinter, ska förses med dricksvatten och hållbara lösningar inom avfallshanteringen. Med uppdrag att verka för "ett hållbart liv - tillsammans" finns Nodava AB (Norra Dalarna Vatten & Avfall) som är ett kommunalt bolag, gemensamt ägt av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.Ett viktigt uppdrag inom Nodava är avfallsverksamheten som ansvarar för hämtning av hushållsavfall, insamlingsstationer och verksamheten på fem återvinningscentraler inom Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. På återvinningscentralerna (ÅVC) kan hushållen lämna in sitt grovavfall, el-avfall och farliga avfall. I sommar behöver Nodava förstärka bemanningen på återvinningscentralerna i Särna och Idre.Om arbetetNodava söker dig som från 14 juni 2021 till 27 augusti 2021 vill arbeta på återvinningscentralerna i Särna och Idre. Du kommer i huvudsak arbeta med att guida kunder och hänvisa till rätt avfallssortering. Andra arbetsuppgifter är sortering och omlastning av avfall, att bedöma och värdera avfall samt att städa och hålla ordning på återvinningscentralens område. Förutom arbetet på återvinningscentralen ingår andra arbetsuppgifter såsom att hämta in och lämna ut kärl för avfall, tömma batteriholkar på olika platser samt fylla på kompostpåsar vid olika utlämningsställen. Du kommer att arbeta tillsammans med vår ordinarie personal. Om du har förarbevis på hjullastare/truck så kan också rangering av containers vara en arbetsuppgift.Huvuddelen av arbetstiden kommer att vara förlagd inom Särna och Idre, men vid behov kan tjänstestället tillfälligt förändras till annan återvinningscentral i Mora, Orsa eller Älvdalen.2021-04-15Arbetet som återvinningsarbetare i Nodava är utvecklande och omväxlande. Det ställer höga krav på samarbetsförmåga samt att du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Det är viktigt att du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Beskriv också gärna i ansökan om du har erfarenhet från arbete inom serviceyrken. Arbetet kräver att du kommunicerar på ett tydligt sätt och att du visar gott omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.Körkort B är ett krav då arbetet innebär resor och meriterande är förarbevis på hjullastare/truck för att kunna utföra vissa arbetsuppgifter. Meriterande är också intresse inom hållbarhet och miljö och kunskap om avfallsfrågor. Vi ser gärna att du har gymnasieutbildning eller motsvarande kunskapsnivå förvärvad på annat sätt samt datorkunskaper då vissa arbetsuppgifter innebär datorarbete.Du är strukturerad, har förmåga att prioritera och håller tidsramar. Ibland kräver dock uppdraget att du måste anpassa dig till ändrade omständigheter och det är då viktigt att du ser möjligheter i förändringar. Det är en fördel om du tycker om att utvecklas och kan se saker ur nya perspektiv i arbetsrelaterade frågor.För att trivas hos oss ska du vilja vara med och tillsammans utveckla framtiden med glädje, stolthet och ansvar för våra kunder och varandra. Din huvudsakliga arbetsplats är på återvinningscentralerna i Särna och Idre. Arbetet innebär heltid. Tjänsten är en visstidsanställning från 14 juni 2021 till 27 augusti 2021.Ansökan och mer informationVälkommen med din ansökan! Ange referens "Återvinningsarbete Särna/Idre" och sänd ansökan och CV via e-post till: info@nodava.se . Sista ansökningsdag 6 maj 2021.Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta chef för ÅVC Sabina Sparr, tel. 0250-55 27 23.Mer information om Nodava hittar du på webbplats: www.nodava.se. Nodava undanber vänligt och bestämt alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp.Sista dag att ansöka är 2021-05-06NODAVA AB -Norra Dalarna Vatten & AvfallPARKGATAN 479422 ORSA5694860