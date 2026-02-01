Sommaransökan 2026
Kompis Assistans, Ekonomisk Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vill du ha det roligaste sommarjobbet? Då är det jobbet som personlig assistent du ska söka!
Vill du ha ett av de viktigaste yrkena på arbetsmarknaden och är intresserad av att arbeta med människor? Då kan vi på Kompis Assistans erbjuda dig ett fint jobb som personlig assistent i sommar! Du kommer fylla en viktig funktion då den ordinarie personalen är på ledighet och du kommer att få utvecklas och lära dig massor som du har med dig in i framtiden.
Som personlig assistent hos oss är du vårt främsta och viktigaste verktyg för att ge det individuella stödet som din assistansberättigade behöver i livets alla situationer.
Ditt arbete är där den assistansberättigade befinner sig. Det kan exempelvis vara hemma, borta eller på stranden. Man vet aldrig hur en dag ser ut!
Vi har assistansberättigade i alla åldrar med olika funktionsvariationer och vi finns runt om i hela landet.
Arbetstider: Varierar under dag, kväll, helg, natt (både vaken och jour). Kan vara olika på de olika arbetsplatserna så skriv i din ansökan hur just du kan arbeta.
Anställningsvillkor: Vikarie juni-aug sommaren 2026. Tjänstgöringsgraderna kan variera upp till 100%.
Intervjuer och introduktion sker löpande under hela annonsperioden. Utdrag ur polisens belastningsregister krävs vid ev. anställning hos oss.
För oss på Kompis Assistans är det viktigt att kunna ha en god kommunikation med våra kandidater samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vi ber därför vänligen att skicka in ansökan via länken digitalt och inte genom e-post.
Det här erbjuder vi dig som anställd hos oss!
• Längre uppsägningstider än vad kollektivavtalet regler
• Marknadsmässiga löner
• Kompetens- och utvecklingsmöjligheter
• Friskvårdsbidrag
• Handikappanpassade semesterhus i Sälen och
Spanien att semestra i
• Profilkläder från vår egen webbshop
• Assistentträffar runt om i landet
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Om Kompis Assistans
Kompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare.
Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden.
Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Hässleholm.
Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare.
Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.
Belastningsregistret
För att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju.
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kompis Assistans, Ekonomisk Fören
, https://kompisassistans.se/ Arbetsplats
Kompis Assistans Kontakt
Teamchef
Annika Karlsson annika.karlsson@kompisassistans.se 0771-404525
9715765