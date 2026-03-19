Sommar vikarie sökes i Falkenberg - Hemstädning & Flyttstädning
Andersson Lokalvård / Städarjobb / Falkenberg
2026-03-19
Andersson - Städ & Fönsterputs
Andersson levererar bland annat kvalitativ lokalvård och hushållsnära tjänster till privatpersoner och företag i Halland med omnejd.
Bland företagets kunder finns många lokala företag och privatpersoner. Verksamheten präglas av hög kompetens och innovationskraft med hållbarhet i fokus.
Har du tidigare erfarenhet och känsla för lokalvård så som flyttstädning och hemstädning mm.? Är du i behov av ett extra jobb under sommaren? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu personer som kan stärka upp vårt team under sommaren.
För att arbeta hos oss är det viktigt att du har sinne för detaljer, är noggrann och brinner för kvalitet. Vi värderar positiv attityd och god service.Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med bland annat flytt- och hemstädning hos både privatpersoner och företagskunder. Du kommer ingå i ett team och förväntas även kunna arbeta inom verksamhetens övriga områden vid behov. Kvalifikationer
Vi ser gärna att du:
Kan arbeta ensam och i grupp
Talar svenska eller engelska för att kunna kommunicera med kunderna och läsa instruktioner.
Har dator/telefonvana för att kunna läsa instruktioner.
Tidigare erfarenhet av flyttstädning, hemstädning och storstädning etc.
B-körkort - Bra om du har det men inget krav.Anställningsvillkor
Timanställning
Varierande arbetstider
Avtalsenliga löner
Start enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@anderssonstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hem- och Flyttstädning". Arbetsgivare Andersson Lokalvård
, http://www.anderssonstad.se
Allévägen 29E (visa karta
)
311 45 FALKENBERG Arbetsplats
