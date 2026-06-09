Sommar Personal
Wonabee Aktiebolag / Städarjobb / Trosa Visa alla städarjobb i Trosa
2026-06-09
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Vi söker extra sommarpersonal till vårt städföretag! ☀️
Är du serviceinriktad, noggrann och söker ett extra jobb i sommar? Då kan du vara den vi letar efter!
Vi söker nu extra sommarpersonal som vill hjälpa oss att leverera högkvalitativa städtjänster till våra kunder under sommarsäsongen.
Vi utgår från Trosa och vårt geografiska arbetsområde är Trosa kommun, Gnesta kommun och Nyköpings kommun. Vi tror att du bor någorlunda i närheten av Trosa kommun.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Hemstädning
Kontorsstädning
Flyttstädning
Fönsterputsning (meriterande men inget krav)
Övriga städuppdrag enligt kundernas behov
Vi söker dig som
Är ansvarsfull och pålitlig
Har öga för detaljer och tycker om att göra ett noggrant arbete
Är serviceinriktad och har ett trevligt bemötande
Kan arbeta självständigt och i team
Har B-körkort (meriterande)
Vi erbjuder
Flexibla arbetstider
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö
Introduktion och stöd i arbetet
Möjlighet till fortsatt anställning efter sommaren
Anställningsperiod: Sommar 2026 (med möjlighet till förlängning)Så ansöker du
Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv och eventuellt CV till: wonabee.ansokningar@gmail.com
.
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan!
Välkommen att bli en del av vårt team i sommar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
mail och telefon
E-post: wonabee.ansokningar@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommar jobb". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Wonabee Aktiebolag
(org.nr 556515-9349)
Industrigatan 9A (visa karta
)
619 33 TROSA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wonabee AB Jobbnummer
9953858