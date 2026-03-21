Sömerska
Hallmans Skomakeri & Skor AB / Maskinoperatörsjobb (textil/skinn) / Stockholm Visa alla maskinoperatörsjobb (textil/skinn) i Stockholm
2026-03-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallmans Skomakeri & Skor AB i Stockholm
Sömmerska inom skinn - skor & väskor sökes
Vi söker en skicklig sömmerska med erfarenhet av skinn/läder för arbete med skor och väskor.

Om tjänsten
Du kommer att arbeta med sömnad, reparation och tillverkning av skor och väskor i skinn. Arbetet innefattar både finare hantverk och mer robusta reparationer, där kvalitet och precision är avgörande.Dina arbetsuppgifter
Sömnad och montering av läderprodukter
Reparation av skor och väskor
Byte av dragkedjor, foder och detaljer
Kundanpassade beställningarKvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta med skinn/läder (gärna skor eller väskor)
God vana av industrisymaskiner för kraftiga material
Noggrann och kvalitetsmedveten
Självständig men även bra på att samarbeta Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: hallmansskor@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallmans Skomakeri & Skor AB
(org.nr 556954-0213)
Birkagatan 14 (visa karta
)
113 39 STOCKHOLM Jobbnummer
9811662