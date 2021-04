Solviksskolan söker Grundskollärare i textilslöjd och annat ämne - Ludvika kommun - Grundskolelärarjobb i Ludvika

Ludvika kommun / Grundskolelärarjobb / Ludvika2021-04-21I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn- och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, särskola och även Individ- och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga aktiviteter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.Solviksskolan är en nybyggd skola med ändamålsenliga lokaler för undervisning där varje klassrum är utrustad med ny teknik. Clevertouch utgör ett viktigt verktyg i det dagliga arbetet. Utomhus finns en skolgård som uppmuntrar till rastaktiviteter. Skolan är interkulturell skola med ca 350 elever. Verksamheten präglas av en vilja till utveckling och ett starkt kollegialt lärande, där utvecklandet av en god läsinlärning, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och kooperativt lärande, har stått i centrum av det systematiska kvalitetsarbetet under flera år.2021-04-21Planera, genomföra och utvärdera undervisning i textilslöjd i åk 3-6 (ca 60% av tjänsten).Planera, genomföra och utvärdera undervisning i annat ämne åk 1-6.Delta aktivt i att utveckla trygga och framgångsrika lärmiljöer för våra elever.Samarbeta med kollegor.Kartlägga och dokumentera elevernas kunskapsutveckling.Nära samarbete och dialog med vårdnadshavare och elevhälsa.Du har adekvat utbildning och legitimationErfarenhet av arbete i grundskola.Du har goda ledaregenskaper och skapar goda lärmiljöer för eleverna.Du har en positiv människosyn och en förmåga att skapa goda relationer samt förmåga att förebygga och lösa konflikter.Du är noggrann, flexibel och lyhörd för elevers behov och tycker det är roligt att arbeta med elever.Du möter alla elever utifrån deras individuella förutsättningar.Du kommer att arbeta i ett närteam där individuell skicklighet och förmåga att samarbeta är lika viktigt.AnställningsvillkorTillsvidareanställning. Heltid.Tillträde: 2021-08-11Kristina Ulveström, rektorTelefon: 0240- 862 38Åsa Arnoldsson, biträdande rektorTelefon: 0240- 864 03Facklig kontaktpersonLärarnas Riksförbund, via kommunens växel 0240-860 00Lärarförbundet, via kommunens växel 0240-860 00Välkommen med din ansökan senast den 5 maj 2021.Intervjuer kan komma att ske fortlöpande innan ansökningstidens utgång.Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling och annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-05-05Ludvika kommun5709032