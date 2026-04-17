Solution Architect till spännande resa
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
I denna roll kommer du att arbeta som lösningsarkitekt i våra tjänster och i projekt, alltifrån mindre översyner till större åtaganden. I din vardag ansvarar du för att designa nya lösningar, ha en översyn av redan befintliga och driva utvecklingen av nya. Du ansvarar för compliance, för integrationer och flöden och du är duktig på att visualisera, förklara och resonera begripligt utifrån möjligheter och risker. Du agerar även rådgivare i vår cloudresa.
I arbetet ingår att
Ansvara för övergripande arkitektur och säkerställa att IT-lösningar utvecklas i linje med Saabs strategi, processer och standards för IT, men även för rådande lagkrav.
Införa nya system/applikationer/lösningar
Analysera och utreda nya verksamhetskrav
Agera stöd i upphandling och i framtagandet av affärsmässiga och tekniska beslutsunderlag
Designa lösningsförslag för både on prem- och cloudlösningar.
Compliansarbete
För denna roll så ser vi gärna att du uppfyller följande krierier:
Akademisk examen inom IT eller motsvarande erfarenhet.
God kännedom kring Cloud och SaaS-lösningar
Erfarenhet av förvaltning
Erfarenhet av informations- och/eller integrationsarkitektur
Erfarenhet och kunskap om vedertagna ramverk, master data och modellering
Kunskap kring CMMC, Nist och ISO 27001etc
Väl insatt i Zero Trust
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är även meriterande om du har erfarenhet av:
Hybrida IT-miljöer (On-Premis och Cloud)
Driva transformation från on prem till cloud
SQL, XML, JSON,
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
582 54 LINKÖPING
Saab AB
Contact
Saab AB rickard.jaas@saabgroup.com
