Solution Architect - Integrationsprojekt

Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm
2025-09-22


Visa alla datajobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Järfälla, Botkyrka eller i hela Sverige

Solution Architect - Integrationsprojekt
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren Solution Architect till ett omfattande integrationsprojekt kopplat till ett nyligen förvärvat bolag. Projektet har initialt som mål att säkerställa de mest kritiska integrationerna inför affärens slutförande och på längre sikt bygga en heltäckande integrationslösning för verksamheten.
Arbetet bedrivs i en agil kontext och berör flera av bankens IT-portföljer. Uppdraget är komplext med många beroenden och kräver nära samarbete mellan olika funktioner. Då projektet förväntas klassas som ett enterprise epic innebär rollen också ett stort ansvar för koordinering av prioriteringar i olika delar av organisationen.

Publiceringsdatum
2025-09-22

Dina arbetsuppgifter
Ansvara för lösningsarkitektur i ett större integrationsprojekt

Koordinera och hantera beroenden mellan flera IT-portföljer och intressenter

Samverka med både interna och externa parter, inklusive det förvärvade bolaget

Bidra i prioriteringar och beslut på enterprise-nivå

Säkerställa att integrationslösningar är skalbara, robusta och långsiktigt hållbara

Kvalifikationer
Gedigen erfarenhet som Solution Architect i större organisationer

Erfarenhet från bank och finans, gärna inom låneområdet eller bolån

Van att arbeta i agila organisationer med beroendehantering och tvärfunktionella team

Dokumenterad erfarenhet av komplexa integrationsprojekt

Förmåga att samarbeta och kommunicera med många olika intressenter

Flytande svenska är en fördel

Start/Längd
Start: 2025-10-01
Längd: Enligt överenskommelse
Plats
Stockholm (hybrid, enligt överenskommelse)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rasulson Consulting AB (org.nr 559322-0733)
111 22  STOCKHOLM

Kontakt
Yahyo Said
yahyo.said@rasulson.com
076 310 18 26

Jobbnummer
9521153

Prenumerera på jobb från Rasulson Consulting AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Rasulson Consulting AB: