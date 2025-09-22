Solution Architect - Integrationsprojekt
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren Solution Architect till ett omfattande integrationsprojekt kopplat till ett nyligen förvärvat bolag. Projektet har initialt som mål att säkerställa de mest kritiska integrationerna inför affärens slutförande och på längre sikt bygga en heltäckande integrationslösning för verksamheten.
Arbetet bedrivs i en agil kontext och berör flera av bankens IT-portföljer. Uppdraget är komplext med många beroenden och kräver nära samarbete mellan olika funktioner. Då projektet förväntas klassas som ett enterprise epic innebär rollen också ett stort ansvar för koordinering av prioriteringar i olika delar av organisationen.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Ansvara för lösningsarkitektur i ett större integrationsprojekt
Koordinera och hantera beroenden mellan flera IT-portföljer och intressenter
Samverka med både interna och externa parter, inklusive det förvärvade bolaget
Bidra i prioriteringar och beslut på enterprise-nivå
Säkerställa att integrationslösningar är skalbara, robusta och långsiktigt hållbaraKvalifikationer
Gedigen erfarenhet som Solution Architect i större organisationer
Erfarenhet från bank och finans, gärna inom låneområdet eller bolån
Van att arbeta i agila organisationer med beroendehantering och tvärfunktionella team
Dokumenterad erfarenhet av komplexa integrationsprojekt
Förmåga att samarbeta och kommunicera med många olika intressenter
Flytande svenska är en fördel
Start/Längd
Start: 2025-10-01
Längd: Enligt överenskommelse
Plats
Stockholm (hybrid, enligt överenskommelse)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
