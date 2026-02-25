Solution Architect - Dynamics
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Solution Architect - Dynamics 365 (Customer Management)
För vår kund söker vi en senior Solution Architect - Dynamics 365 med ansvar för end-to-end-arkitektur inom Customer Management i en multi-country-miljö (SE/DK).
Om rollen
Du ansvarar för helhetsarkitekturen över:
Microsoft Dynamics 365
Salesforce Marketing Cloud
Java-baserade mikrotjänster
Externa dataleverantörer
Du definierar kundflöden, integrationsmönster, API:er och event-strukturer samt säkerställer alignment med Domain Architect och målarkitektur. Rollen är strategisk - ingen implementation eller konfiguration ingår.
Ansvar
Designa end-to-end-arkitektur för:Lead management
Kund- och organisationsmodell
Consent & governance
Kundlivscykel (create/update/delete)
Aftermarket-/repair-flöden
Triggers mot SFMC
Äga systemgränssnitt, datakontrakt och integrationsprinciper
Ta fram C4-modeller, ADR:er, NFR:er och arkitekturprinciper
Säkerställa harmonisering mellan Sverige och DanmarkPubliceringsdatum2026-02-25Kvalifikationer
Senior erfarenhet av Microsoft Dynamics 365 / Dataverse
Stark kompetens inom Java/mikrotjänster (REST, eventdrivet)
Customer data architecture (identity, dedupe, consent)
API-first & event-first design
Van vid komplexa, tvärfunktionella miljöer
Meriterande
Telekom-/abonnemangsaffär
Arkitekturharmonisering över flera marknader
Integration mot Salesforce Marketing Cloud
Vi söker en kommunikativ, strukturerad och affärsnära arkitekt som kan omsätta krav till hållbar och styrd arkitektur.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9762680