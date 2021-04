Sollentuna psykiatriska mottagning söker en psykolog för Neurops - Region Stockholm - Psykologjobb i Stockholm

Region Stockholm / Psykologjobb / Stockholm2021-04-12Sollentuna psykiatriska mottagning riktar sig till alla personer över 18 år, folkbokförda i Stockholms län som är i behov av psykiatrisk vård på specialistnivå. Mottagningen ingår i Psykiatri Nordväst, en universitetsklinik i nordvästra delen av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) med ca 550 engagerade medarbetare.SPM är en trevlig arbetsplats med hög kompetens och god gemenskap som finns i ljusa och fräscha lokaler i Sollentuna, nära buss och pendeltåg (Helenelund). På mottagningen är vi uppdelade i två olika basteam samt ett neuropsykiatriskt team, baserade på patientens behov. Vi hjälper främst patienter med depression, ångestsyndrom, personlighetssyndrom och neuropsykiatriska (NP) funktionsnedsättningar. Hos oss arbetar sjuksköterskor, psykologer, kurator, psykoterapeut, medicinska sekreterare och läkare.Vi söker nu en leg. psykolog till vårt neuropsykiatriska team. I teamet samarbetar psykologer, läkare, sjuksyster och kurator. Teamet arbetar evidensbaserat i enlighet med SLSO:s processkartor och harveckovisa teammöten. Vi erbjuder regelbunden handledning i neuropsykiatriskt utredningsarbete. Vi har en god samanhållning i teamet och arbetet präglas av att både hålla hög vårdkvalité och ha ett öppet och inspirerande arbetsklimat kollegor emellan.Utöver att genomföra neuropsykiatriska utredningar ingår KBT behandling i grupp. Vi har många olika gruppbehandlingar på mottagningen baserad på evidens och patienters behov. Tillsammans med mottagningens övriga psykologer planerar du vilken av dessa behandlingar du håller tillsammans med en kollega. Vilka gruppbehandlingar kan variera över tid, men det kan exempelvis bli fråga om Beteendeaktivering (BA), Unified protocol (UP), Hesslingers manual för ADHD, KBT vid GAD. På mottagningen har vi även Färdighetsträning i grupp enligt DBT samt grupper i Compassion. Vilka grupper som blir aktuellt för dig beror på aktuellt behov på mottagningen samt vilken kompetens du har. Planeringen av grupper görs i samråd med kollegor, du håller alltid gruppbehandlingar tillsammans med en kollega.2021-04-12Arbetet inkluderar bedömningar inklusive neuropsykiatriska screeningar, neuropsykiatriska utredningar, psykoedukativa grupper och KBT-baserade behandlingsinsatser i gruppformat. Handledning av studenter och/eller PTP-psykologer.Leg psykolog med erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar och viss KBT. Vi letar både efter någon med mycket erfarenhet alternativt någon med stort engagemang som är öppen för att arbeta sig in i området. Det är meriterande om du varit legitimerad i 3 år, eller närmar dig 3 år efter leg, för att kunna handleda PTP-psykologer.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som initiativförmåga, förmåga att arbeta självständigt, god samarbetsförmåga och att ha ett ansvarstagande förhållningssätt.För information:Kontakta Enhetschef Christine Toll: 08-123 49 307 eller psykolog Jonna Brandell: 08-123 493 31Anställningsform:Tillsvidare, heltid (40:00 tim/v) med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning en period om 6 månader.Övrig information:Vi erbjuder generösa förmåner så som exempelvis flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, fri öppen sjukvård, tjänstepension, flertalet försäkringar samt utökad semester efter 40 år.Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan!Vi tillämpar enligt lag kontroll mot polisens belastnings- och misstankeregister före beslut om anställning.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltidIndividuell lönesättning.Sista dag att ansöka är 2021-05-16REGION STOCKHOLM5684642