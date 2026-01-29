Solcellsmontör/Takläggare
2026-01-29
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PS Mätteknik AB i Bollnäs
Vi på PS Mätteknik AB söker främst solcellsmontörer/takläggare. Vi håller till i Bollnäs, men är ni tex 2 st på annan ort så kan det fungera ändå då vi monterar över hela Sverige. Vi håller även på med kraftledningar, utsättning och inmätningar mm.
Vi söker personal som är engagerad, plikttrogen, kan ta ansvar, noggrann.
Låter detta som något för dig?
Skicka ditt CV, personligt brev, kurser/utbildningar till: psmatteknik@hotmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: psmatteknik@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Solcellsmontör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PS Mätteknik AB
(org.nr 559249-3315)
821 51 BOLLNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
