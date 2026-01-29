Solcellsmontör/Takläggare

PS Mätteknik AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Bollnäs
2026-01-29


Vi på PS Mätteknik AB söker främst solcellsmontörer/takläggare. Vi håller till i Bollnäs, men är ni tex 2 st på annan ort så kan det fungera ändå då vi monterar över hela Sverige. Vi håller även på med kraftledningar, utsättning och inmätningar mm.
Vi söker personal som är engagerad, plikttrogen, kan ta ansvar, noggrann.
Låter detta som något för dig?
Skicka ditt CV, personligt brev, kurser/utbildningar till:
psmatteknik@hotmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: psmatteknik@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Solcellsmontör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
PS Mätteknik AB (org.nr 559249-3315)
Örvägen 8 (visa karta)
821 51  BOLLNÄS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9710620

