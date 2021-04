Sokigo söker junior applikationsutvecklare - Sokigo AB - Elektronikjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Sokigo AB

Sokigo AB / Elektronikjobb / Stockholm2021-04-09Är du intresserad av en karriär inom systemutveckling och programmering? Vill du utveckla dina kunskaper inom C# .Net, Python och Javascript? Då ska du söka tjänsten som junior applikationsutvecklare hos oss!Vi erbjuder dig en spännande roll i ett stabilt företag med väletablerade kunder och chansen att arbeta med erfarna systemutvecklare.Att jobba som applikationsutvecklare på SokigoDu blir en del av vårt applikationsutvecklingsteam som arbetar med att implementera avancerade e-tjänster, utvecklade för våra kunder, i vår webbaserade e-tjänstplattform Abou. Teamet jobbar agilt enligt Scrum och utgörs i dagsläget av sex applikationsutvecklare samt utvecklingschef. Du kommer även arbeta i nära samarbete med vårt produktutvecklingsteam som utvecklar själva e-tjänsteplattformen.Du arbetar främst med Python och Javascript men kommer även komma i kontakt med C# .NET, ASP NET MVC, Vue, MS SQL Server och Knockout JS, den teknikplattform som systemet Abou bygger på.Vill du arbeta i ett stabilt företag med väletablerade kunder, med öppet klimat och högt i tak, och där du får möjlighet att utvecklas till en duktig systemutvecklare. Då är Sokigo rätt för dig!Rollen i korthetHjälpa kunder med avancerad e-tjänsteutveckling i Python och JavascriptJobba i nära dialog med våra kunder för att hitta de absolut bästa lösningarna för deras behovStötta de seniora systemutvecklarna med produktutveckling i C# .Net genom felsökning och buggrättningProgram/teknikerPythonJavascriptC#/ .NetMSSQLVem är du?Du är nyutexaminerad systemutvecklare eller har förvärvat dina kunskaper genom tidigare erfarenhet från systemutveckling och programmering. Du är driven, nyfiken och tar snabbt till dig ny kunskap. Du är uthållig och ger dig inte förrän den uppgift du arbetar med är löst eller, vid behov, att du har flaggat till rätt person. Du är serviceinriktad och trivs med att ha tät kundkontakt via telefon och mejl för att diskutera lämpliga lösningar.Om SokigoSokigo är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden. Vi är ett ambitiöst företag som brinner för långvariga relationer och att skapa lönsamhet för våra kunder. Som anställd hos oss får du kompetensutveckling, fast lön, pensionsförsäkring, friskvårdsbidrag och andra förmåner. Du får jobba med 160 trevliga och engagerade arbetskamrater runt om i landet. Sokigo är en del av koncernen Addnode Group.2021-04-09Sista dag att ansöka är 2021-05-09Sokigo ABHudiksvallsgatan 4B11330 Stockholm5681276