Sökes: sjuksköterskor till äldreomsorgen i Östergötland - Bonliva AB - Sjuksköterskejobb i Linköping

Bonliva AB / Sjuksköterskejobb / Linköping2021-07-07Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av äldreomsorgen till bemanningsuppdrag i Östergötland för hösten 2021.UPPDRAG & PERIODUppdraget är inom kommunal vård i Östergötland. Tjänsten är på heltid och behovet sträcker sig under hösten 2021. Arbetstiderna är måndag - fredag dagtid, men enstaka kvällar och helger kan förekomma.2021-07-07Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst 2 års erfarenhet, det är meriterande om du har erfarenhet av äldreomsorgen. Körkort är ett krav. Vi ser även att det är viktigt att du som söker är noggrann, prestigelös och ansvarstagande med en positiv grundinställning.VARFÖR BONLIVA?Alltid en fast kontaktperson som arbetar för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt före, under och efter uppdraget.Hög marknadsmässig ersättning som speglar din kompetens och uppdragets karaktär.Alltid full trygghet med full försäkring via vårt trygghetspaket och samarbete med SEB och AFA.ENGAGERAT STÖD LÄNGS VÄGENNär du arbetar tillsammans med oss gör vi allt för att du ska trivas och vi finns med hela vägen för att säkerställa att du mår bra och utvecklas i den riktning du vill. Det är viktigt att du som sjuksköterska erbjuds en marknadsmässig lön och vi erbjuder därför individuell lönesättning utifrån din erfarenhet och uppdragets karaktär. Vi betalar ut lön varje vecka och erbjuder våra konsulter en personlig kontaktperson. Om du arbetar på annan ort hjälper vi dig med boende och resor.OM OSSBonliva är Sveriges ledande vårdbemanningsföretag och är upphandlade i samtliga regioner samt flertalet kommuner och privata verksamheter. Med dedikerade team inom samtliga specialiteter är vår främsta uppgift att säkerställa att din kompetens kommer till rätt plats, att du utvecklas i den riktning du vill och att du får en marknadsmässig ersättning för din insats.Sista dag att ansöka är 2021-08-06Bonliva AB5851663