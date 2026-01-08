Söker vikarier till kund utanför Katrineholm.
2026-01-08
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
.
Om jobbet
Vi söker vikarier som inhopp vid sjukdom/VAB samt planerad ledighet.
Vi söker dig (kvinna) som är flexibel och anpassningsbar för jobb hos kund i Valla.
Man 30+, rullstolsburen efter en olycka.
Du behöver ha körkort och bil då bussförbindelserna inte klaffar med arbetstiderna.
Kund tar ofta dagen som den kommer med mycket humor och spontanitet.
Arbetstiderna är : 8-21, 21-08 (vaken natt)
Du som assistent finns hos kund för att han ska kunna leva sitt liv fullt ut i den mån som är genomförbart. Kunden behöver hjälp och stöttning i vardagliga sysslor såsom påklädning, personlig hygien, städning, matlagning och förflyttning till och från rullstol.
Katt finns i hemmet.
OBS
OBS
Vi kommer behöva begära ett utdrag från belastningsregistret ( för HVB-hem) som är U.A för att kunna anställa dig och säkerställa säkerheten för våra kunder.
• Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
• Urval sker löpande så ansök i god tid!
• Du behöver lämna in ett utdrag från belastningsregister U.A
• Du kan kommunicera muntligt och skriftligt på svenska då arbetet innebär kundkontakt och i viss mån dokumentation.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.
Stämmer detta in på dig?
Välkommen in med din ansökan Vi tror på att närhet till våra kunder och medarbetare ger både trygghet och hög kvalité på den service vi ger.
Vårt mål är att bistå människor oavsett funktionsnedsättning med den i särklass tryggaste personliga assistansen samt att vara den i särklass bästa arbetsgivaren.
Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inspirera Assistans AB
(org.nr 556926-4277), https://inspireraassistans.se/ Arbetsplats
Inspirera Assistans Jobbnummer
9674713