Söker Taxichaufför

Hjälpsam Taxi Svedala / Fordonsförarjobb / Svedala
2025-10-05


Hjalpsam Taxi Svedala växer och vi söker en duktig och serviceinriktad taxichaufför stationerad i Malmö, Lund eller närliggande kommuner.

Vi söker dig som:

Är pålitlig och professionell
Har giltigt taxikörkort
Kan börja omgående
Är social, glad och trivs med kundkontakt
Har god kommunikations- och serviceförmåga
Om jobbet:
Bilar hämtas i Malmö eller Svedala
Din huvudsakliga uppgift är att köra kunder på ett säkert och trevligt sätt och ge service i toppklass
Du ansvarar också för att hålla bilen ren och i gott skick
Hjalpsamtaxi Svedala har avtal med Malmo flygplatsen, Uber, Bolt och Fair.
Vi erbjuder:
En säker och professionell arbetsmiljö
Om du brinner för att köra taxi och ge god service - skicka in din ansökan idag!

Välkommen till Hjalpsam Taxi Svedala

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: hjalpsamtaxisvedala@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hjälpsam Taxi Svedala

Kontakt
Hjalpsam Taxi Svedala
hjalpsamtaxisvedala@gmail.com
0761800903

Jobbnummer
9540888

