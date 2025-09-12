Söker städare/lokalvårdare HÖGANÄS kommun

Marcinskas, Darius / Städarjobb / Höganäs
2025-09-12


Visa alla städarjobb i Höganäs, Bräcke, Helsingborg, Ängelholm, Bjuv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Marcinskas, Darius i Höganäs

Städare för Privata Kunder på deltid eller heltid
Vi söker en noggrann och ansvarsfull städare/lokalvårdare för deltids eller heltidstjänst . Du kommer att arbeta med städning i privata hem och bidra till att våra kunders bostäder hålls rena och trivsamma.

Publiceringsdatum
2025-09-12

Dina arbetsuppgifter
städa privata hem, inklusive dammsugning, moppning, och fönsterputsning
Rengöra kök, badrum och andra ytor
Utföra djupstädning vid behov
Hantera städmaterial och utrustning
Säkerställa att kunderna får högsta möjliga service och kvalitet

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av städning i privata hem
Är noggrann och har ett öga för detaljer
Är ansvarsfull, pålitlig och har ett professionellt bemötande
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Vi erbjuder:
Stöd från ett engagerat team och bra arbetsvillkor
Möjlighet till utveckling och fortbildning inom städning
timlön 170kr/tim + semesterersättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: Erika.erystad@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Marcinskas, Darius
263 39  HÖGANÄS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Höganäs

Kontakt
Erika Mar
Erika.erystad@gmail.com
0764220469

Jobbnummer
9507174

Prenumerera på jobb från Marcinskas, Darius

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Marcinskas, Darius: