Söker städare/lokalvårdare HÖGANÄS kommun
Marcinskas, Darius / Städarjobb / Höganäs Visa alla städarjobb i Höganäs
Städare för Privata Kunder på deltid eller heltid
Vi söker en noggrann och ansvarsfull städare/lokalvårdare för deltids eller heltidstjänst . Du kommer att arbeta med städning i privata hem och bidra till att våra kunders bostäder hålls rena och trivsamma.Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
städa privata hem, inklusive dammsugning, moppning, och fönsterputsning
Rengöra kök, badrum och andra ytor
Utföra djupstädning vid behov
Hantera städmaterial och utrustning
Säkerställa att kunderna får högsta möjliga service och kvalitet
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av städning i privata hem
Är noggrann och har ett öga för detaljer
Är ansvarsfull, pålitlig och har ett professionellt bemötande
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Vi erbjuder:
Stöd från ett engagerat team och bra arbetsvillkor
Möjlighet till utveckling och fortbildning inom städning
timlön 170kr/tim + semesterersättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: Erika.erystad@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marcinskas, Darius
263 39 HÖGANÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höganäs Kontakt
Erika Mar Erika.erystad@gmail.com 0764220469 Jobbnummer
9507174