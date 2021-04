Söker Sommarvikarier till kvinna i 28-års åldern - Carelli Assistans AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrköping

Carelli Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrköping2021-04-12Carelli Assistans är ett familjeföretag som erbjuder personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi är det lite mindre assistansbolaget med ett stort personligt engagemang. Vi är verksamma över hela Sverige och anordnar personlig assistans under värdegrunden personlighet, trygghet och individen.PERSONLIG ASSISTENT28-årig kvinna i Norrköping med medfödd cp-skada söker härliga sommarvikarier som kan hoppa in vid ordinarie personals frånvaro/semester.Du som söker bör vara mellan 25-40 år, vara positiv, ha en arbetsglädje, kunna ta egna initiativ och kunna läsa av olika situationer.Personkemin är viktigare än höga betyg och utbildning.Du bör ej vara allergisk då hund finns i hemmet.Körkort är meriterande.Arbetstiderna varierar mellan dagpass, nattpass på vardagar och dygnspass på helgerna.Låter detta som ett jobb för dig? Skicka då in en ansökan till:Som arbetsgivare kan vi erbjuda:Konkurrenskraftig lön.Friskvårdsbidrag.Möjligheter till vidareutbildningarEtt stort stöd i ditt arbete som personlig assistent.Vi har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/ Välj registerutdrag för LSS. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.ANSÖKANAnsökan görs endast via extern webbplats (följ länk nedan). Ansökan på annat vis kommer tyvärr ej att accepteras. Sista ansökningsdag är 2021-04-01 men rekrytering sker löpande, Välkommen med din ansökan2021-04-12B (Personbil)Varaktighet, arbetstidVarierande Behov / timFastSista dag att ansöka är 2021-04-30Carelli Assistans AB5684579