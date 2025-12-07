Söker pizzabagare/pizzabud

Acar & Sunulu HB / Kockjobb / Sandviken
2025-12-07


Visa alla kockjobb i Sandviken, Ovanåker, Gävle, Hofors, Ockelbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Acar & Sunulu HB i Sandviken

Vi bedriver en restaurangverksamhet i Storvik och söker nu en ny erfaren pizzabagare.
Arbetsuppgifterna är huvudsakligen pizzabakning, men även förberedningar för pizzor ingår.
Vi arbetar ständigt tillsammans och hjälper varandra i arbetet, därför är även flexibilitet viktigt.
Eftersom vi även har utkörning så är B-körkort ett krav (manuell är meriterande), och erfarenhet av liknande arbete är meriterande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Skicka in ansökan via mejl eller besök arbetsplatsen med ett CV
E-post: sunulu_ilhan@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Acar & Sunulu HB
Tingsgatan 5 (visa karta)
812 30  STORVIK

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9632148

Prenumerera på jobb från Acar & Sunulu HB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Acar & Sunulu HB: