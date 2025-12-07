Söker pizzabagare/pizzabud
2025-12-07
Vi bedriver en restaurangverksamhet i Storvik och söker nu en ny erfaren pizzabagare.
Arbetsuppgifterna är huvudsakligen pizzabakning, men även förberedningar för pizzor ingår.
Vi arbetar ständigt tillsammans och hjälper varandra i arbetet, därför är även flexibilitet viktigt.
Eftersom vi även har utkörning så är B-körkort ett krav (manuell är meriterande), och erfarenhet av liknande arbete är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Skicka in ansökan via mejl eller besök arbetsplatsen med ett CV
E-post: sunulu_ilhan@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Acar & Sunulu HB
