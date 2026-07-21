Söker persisktalande hemtjänst personal med körkort
A Domicil Hemtjänst AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-07-21
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Vi söker dig som vill arbeta inom hemtjänsten i Kista och Akalla. Det finns lediga tjänster både för dag och kvällspass. Arbetstiderna kan därför variera beroende på schemat.
Du ska kunna tala svenska och persiska. B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder en trygg och vänlig arbetsmiljö där kollegorna hjälper och stöttar varandra. Hos oss arbetar vi med respekt, samarbete och ett gott bemötande gentemot både kunder och kollegor.
Arbetet innefattar personlig omvårdnad. Vi söker dig som är trygg i omvårdnadssituationer och som alltid respekterar kundernas integritet, önskemål och behov.
Vi söker dig som är ansvarstagande, lyhörd, flexibel och har ett professionellt bemötande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
Mejla din cv och personligt brev
E-post: sanne@adomicil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tjänst i Kista". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Domicil Hemtjänst AB
(org.nr 556948-2507), http://www.adomicil.se
Vårbergsplan 44G (visa karta
)
127 43 SKÄRHOLMEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10008088