Söker lokalvådare i Helsingborg och Malmö

Agga W Entreprenad AB / Städarjobb / Malmö
2026-05-06


Sommarjobb inom lokalvård - vi söker dig!

Vill du jobba i sommar och bli en del av ett härligt team? Vi söker engagerade och noggranna medarbetare till vårt lokalvårdsföretag.

Dina arbetsuppgifter
• Städning av kontor, trapphus och andra lokaler m.m
• Säkerställa hög kvalitet och trivsam miljö för våra kunder

Vi söker dig som:
• Är ansvarsfull och har öga för detaljer
• Kan arbeta självständigt och i team
• Har god servicekänsla

Kvalifikationer
• Du ska inneha B-körkort
• Du ska även kunna tala svenska flytande

Erfarenhet är meriterande men inget krav - vi lär upp dig!

Period: Sommaren 2026 - Med möjlighet till förlängning!

Område: Malmö/Helsingborg

Ansökan: Skicka din ansökan redan idag - urval sker löpande.

Maila till oss på syd@agga.se eller skicka ett meddelande till oss här direkt!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: syd@agga.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Agga W Entreprenad AB (org.nr 556570-5786)
ringungsgatan (visa karta)
216 16  LIMHAMN

Arbetsplats
Agga W Entreprenad syd AB

Jobbnummer
9896215

