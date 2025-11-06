Söker kock till Italiensk Restaurang

Kafé Kanel AB / Kockjobb / Stockholm
2025-11-06


Visa alla kockjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kafé Kanel AB i Stockholm

Vi är en italiensk restaurang som funnits i över 20år. Vi är en familjär restaurang med många stamkunder belägen i centrala stockholm. Vi serverar vedugnspizza och klassiska italienska rätter.
Vi söker en kock som kan det italienska köket och har minst 4 års erfarenhet, gärna svensktalande. Du ska kunna tillaga italienska rätter, såsom fisk, kött, pasta och även klassiska grytor såsom ossobuco. Du ska ansvara för inventering, inköp samt kunna jämföra priser med leverantörer.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: info@primohantverkargatan.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kock/".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kafé Kanel AB (org.nr 556508-0651), http://www.primohantverkargatan.nu
Hantverkargatan 76 (visa karta)
112 38  STOCKHOLM

Arbetsplats
Restaurang Primo Ciao Ciao

Jobbnummer
9592169

Prenumerera på jobb från Kafé Kanel AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kafé Kanel AB: