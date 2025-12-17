Söker kock till Italiensk Restaurang
Vi är en italiensk restaurang som funnits i över 20år. Vi är en familjär restaurang med många stamkunder belägen i centrala stockholm. Vi serverar vedugnspizza och klassiska italienska rätter.
Vi söker en kock som kan det italienska köket och har minst 4 års erfarenhet, gärna svensktalande. Du ska kunna tillaga italienska rätter, såsom fisk, kött, pasta och även klassiska grytor såsom ossobuco. Du ska ansvara för inventering, inköp samt kunna jämföra priser med leverantörer.
