SÖKER Arbetsledare/lokalvård i Gävle
Asteri Facility Solutions AB / Städarjobb / Gävle
2026-02-25
Om Asteri Facility Solutions AB
Asteri Facility Solutions är ett svenskt bolag inom lokalvård och facility management med en lång erfarenhet av branschen. Asteri befinner just nu i ett mycket spännande skede med både befintliga kunder och flera nya affärer som visar vägen till framtidens lokalvård och arbetsplatsservice utöver det vanliga. Med Asteri får våra kunder en service som är hållbar för människa, miljö, ekonomi och det lokala samhället. Vi är ett innovativt bolag med stort mod och nära till besluten. Asteri är Auktoriserat serviceföretag genom Almega Serviceföretagen och är anslutna till ett flertal kollektivavtal och är certifierade inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet.
Till vår verksamhet i Gävle/Tierp söker vi ansvarstagande arbetsledare som vill vara med på vår resa att bli den bästa serviceleverantören.
Rollen som arbetsledare passar dig som har erfarenhet av och vill arbeta med bemanning av lokalvårdspersonal, är bekväm med eget städ område samt är strukturerad och besitter en god administrativ förmåga med placering i Gävle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: amra.zaklan@sol.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asteri Facility Solutions AB
(org.nr 556479-4021)
Sjundetvärgatan 52 C (visa karta
)
802 82 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lokalkontor Gävle Kontakt
Servicechef
Amra Zaklan amra.zaklan@sol.se 0107222534 Jobbnummer
9763528