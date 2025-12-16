Software Engineer till framtida uppdrag

Akkodis Sweden AB / Datajobb / Göteborg
2025-12-16


Visa alla datajobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Akkodis Sweden AB i Göteborg, Halmstad, Jönköping, Skövde, Boxholm eller i hela Sverige

Vi söker nu Software Engineers till kommande uppdrag hos våra kunder. Uppdragen varierar i längd och teknisk inriktning och passar dig som vill arbeta i moderna utvecklingsteam och bidra till att bygga robusta, skalbara och användarvänliga system. Är du nyfiken på nästa utmaning i karriären? Välkommen med din ansökan!Om rollenSom Software Engineer kommer du att arbeta med utveckling, vidareutveckling och underhåll av applikationer och system. Du samarbetar nära med andra utvecklare, arkitekter, produktägare och ibland även slutkund. Arbetssättet är ofta agilt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckling av backend-, frontend- eller fullstacklösningar

Design och implementation av nya funktioner

Kodgranskning och kvalitetssäkring

Integrationer och arbete med API:er

Bidra till tekniska beslut och förbättring av utvecklingsprocesser



Vem söker vi?

Vi söker dig som har erfarenhet av mjukvaruutveckling, gärna med minst tre års praktiskt arbete, men vi är även öppna för kandidater på andra nivåer. Du har arbetat med ett eller flera programmeringsspråk, exempelvis Java, C#, JavaScript/TypeScript, Python eller liknande, och har erfarenhet av moderna ramverk samt arbete med molntjänster och/eller databaser. Du är van vid att arbeta enligt agila metoder såsom Scrum eller Kanban och känner dig bekväm med att kommunicera både på svenska och engelska. Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och trivs med att samarbeta med andra.

Det är meriterande om du har erfarenhet av molnplattformar såsom AWS, Azure eller GCP, samt om du har arbetat med DevOps, CI/CD-flöden eller containerteknik som Docker och Kubernetes. Erfarenhet av testautomatisering är också ett plus.



Om Akkodis

På Akkodis tror vi att man måste gå bortom det möjliga för att göra det otroliga. När det gäller en karriär på Akkodis, är det du som sitter i förarsätet. Vi är stolta över en kultur av förtroende där du har befogenhet att fatta dina egna beslut och får det stöd du behöver för att nå dina ambitioner. Som konsult är du vår högsta prioritet och när du behöver oss, finns vi där för dig.

Din erfarenhetsbank kommer att växa liksom ditt sociala och professionella kontaktnät. Som konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård, friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att vi ska lära av varandra ordnar vi regelbundet med sociala aktiviteter.

Akkodis levererar en bred bas av tjänster och kompetenser inom IT, Engineering och Life Science. Våra tjänster präglas av snabbhet, enkelhet och kvalitet. Vi är ett mångsidigt team av 50,000 ingenjörer och digitala experter, verksamma i 30 länder och ser fram emot att ansluta dig till vår skara.

Låter detta intressant? Sök då in till oss på Akkodis så snart som möjligt! Vi hanterar ansökningar löpande.

Har du ytterligare frågor, tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Alisha på alisha.milikic@akkodisgroup.com.

Välkommen!

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Akkodis Sweden AB (org.nr 556694-0044), https://www.akkodis.se/

Kontakt
Business Manager
Alisha Milikic

Jobbnummer
9646419

Prenumerera på jobb från Akkodis Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Akkodis Sweden AB: