Software Engineer till Envirologic

2025-09-02
Är du ute efter ett större kliv inom mjukvaruutveckling och vill ha en möjlighet att kunna bli en nyckelspelare för ett bolag i framkant? Då har du hittat rätt!
Om Företaget
Envirologic är ett svenskt börsnoterat företag baserat i Uppsala som har levererat över 1300 robotar globalt sedan 1999. Företaget upplever en stadig tillväxt och ökad efterfrågan på sina produkter. Envirologic är idag världsledande inom automatiserad högtryckstvätt med sin flaggskeppsprodukt, EVO Cleaner.
Företaget söker nu en Mjukvaruutvecklare som vill vara med och utveckla framtidens robotlösningar. Envirologic är i fas att lansera en ny tvättrobot och utvecklar ytterligare en robot i samarbete med en ledande global leverantör. Som Mjukvaruutvecklare kommer man att spela en nyckelroll genom hela processen, från konceptutveckling till att se resultaten implementerade ute hos kunder.
Avdelningen Arbetsmiljön är öppen, prestigelös och kännetecknas av korta beslutsvägar för att snabbt se resultatet av sitt arbete i produktionen. Avdelningen du kommer tillhöra består av 8 ingenjörer som arbetar nära varandra och har hög teknisk kompetens.
Om Tjänsten
Som mjukvaruutvecklare kommer du att vara en central del av utvecklingsteamet och bidra till att ta fram innovativa lösningar från idé till färdig produkt. Du arbetar nära kollegor och chef i ett sammansvetsat team där samarbete och kunskapsutbyte står i fokus.
I rollen får du möjlighet att arbeta brett inom mjukvaruutveckling, från servicemjukvara till applikationsmjukvara, med ett särskilt fokus på robotik. Dina arbetsuppgifter kan omfatta design, implementering, testning och vidareutveckling av produkter och system.
Du kommer att delta i olika projekt där du bidrar med teknisk kompetens, problemlösningsförmåga och kreativitet. I arbetet ingår även kontakt med kunder och användare, för att förstå behov och säkerställa hög kvalitet i leveranserna.
Vi satsar på din utveckling och erbjuder en miljö där du får växa i din roll, med stöd av erfarna kollegor och tillgång till kontinuerligt lärande.
Skallkrav
Högskole/Civilingenjör inom inbyggda system, datateknik, teknisk fysik, mekatronik eller annan relevant bakgrund
2 års erfarenhet inom mjukvara
Goda kunskaper inom Python
Goda kunskaper inom GUI
Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
C
Kunskap inom robotik, reglerteknik eller annat närliggande område
Arbetserfarenhet inom inbyggda system
Tekniskt intresserad
Kommunikativ
Strukturerad
Eget driv samt vara lösningsorienterad
Affärsmannamässig och se helheten i ett större perspektiv
ÖVRIG INFORMATION
Start: Enligt överenskommelse.
Arbetstider: Heltid
Plats: Uppsala
Anställningsform: Detta uppdrag är en rekrytering och anställningen sker direkt hos vår kund. Lön, villkor och dylikt diskuteras separat.
Rekryteringsprocessen hanteras av A-hub. Envirologic önskemål är därför att alla frågor rörande tjänsten hanteras av A-Hub.
För frågor kring tjänsten hör av dig till ansvarig rekryterare Fernando@a-hub.se
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
