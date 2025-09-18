Software Engineer Java
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren Javautvecklare för att förstärka ett nytt team som arbetar med utveckling av ett realtidssystem inom området Financial Crime Prevention (FCP).
Arbetet sker i en agil miljö med fokus på samarbete, parprogrammering och självständigt problemlösande. Rollen passar dig som gillar att arbeta nära andra utvecklare för att tillsammans hitta de mest effektiva och hållbara lösningarna.
Minst 5 års erfarenhet av Javautveckling, med fokus på backend
Erfarenhet av fullstackutveckling är meriterande
Tidigare erfarenhet från Financial Crime Prevention (FCP) eller betalningslösningar är ett plus
Erfarenhet av Javautveckling inom bank- eller finansområdet är fördelaktigt
Förmåga att arbeta strukturerat, samarbeta i team och bidra till hög kvalitet i leveranser
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
