Software Developer / Mjukvaruutvecklare C++

2025-08-27
På Syntronic i Göteborg vill vi stärka våra positioner inom elektronik, radiokonstruktion och inbyggda system. På Syntronic utmanar vi alltid gränserna för vad som är tekniskt möjligt.
Som mjukvaruutvecklare hos oss får du möjlighet att utvecklas i en internationell miljö tillsammans med kompetenta kollegor som alla brinner för att finna nya tekniska lösningar!
Arbetsuppgifter som mjukvaruutvecklare:
Som mjukvaruutvecklare hos oss kommer du att få arbeta med utmanande projekt åt världsledande företag och vi efterfrågar mjukvaruingenjörer med trygghet i C++ och intresse för större komplexa system/applikationer.
Dina arbetsuppgifter som mjukvaruutvecklare innehåller alla steg inom SW Design och problemlösning, i kanske för dig nya tekniska tillämpningar, och där du använder den erfarenhet du har i att metodiskt utveckla mjukvaruarkitektur och robusta applikationer/plattformar med tillhörande testramverk.
Du har med din erfarenhet möjlighet att forma din roll och utveckla dig tillsammans med dina kollegor såväl lokalt som globalt. Hos oss är alla viktiga och nycklar för att bidra till att driva projekten framåt och att vi gör kunden nöjd!
Vi söker mjukvaruutvecklare som:
Har en civilingenjörsutbildning inom Elektro, Data, IT, Teknisk fysik eller motsvarande
Har genomfört kommersiella kundprojekt inom inbyggda system som mjukvarukonstruktör
Har gedigen erfarenhet i C++
Har erfarenhet av agila utvecklingsmetoder och continuous integration
Har minst 5 års erfarenhet inom mjukvaruutveckling
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret - när du behövs hos någon av våra kunder förstås!
Som person värderar du struktur, planering samt ordning och reda utan att förlora din kreativa sida. Du är samarbetsvillig, social och kommunikativ då arbetet förutsätter mycket samarbete internt såväl med kunder.
Vidare är du en person som bidrar med energi och driv till arbetsplatsen där du ständigt arbetar för att utvecklas och komma framåt. Du har ett genuint teknikintresse och lockas av att arbeta för ett teknikintensivt bolag som hela tiden utvecklas.
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 25 september. Vi arbetar med löpande urval.
