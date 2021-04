Software Asset Manager - Statens tjänstepensionsverk, Enhet IT-stöd Kund & Administration - Datajobb i Sundsvall

Statens tjänstepensionsverk, Enhet IT-stöd Kund & Administration / Datajobb / Sundsvall2021-04-02Statens tjänstepensionsverk, SPV, är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Vi hanterar tjänstepensioner och försäkringar åt arbetsgivare på det statliga området och har över 800 000 kunder både statligt anställda, före detta statligt anställda och pensionärer. Vårt kontor ligger i Sundsvall.Var med oss och skapa samhällsnytta. Vi är en myndighet som vill göra tjänstepension enkelt för alla som är eller har varit statligt anställda. Vårt fokus är våra kunder, handlingskraft och nytänkande. Att jobba tillsammans i hela organisationen tror vi är en viktig nyckel för att göra ett bra jobb med hög kvalitet. Det ger ju också en härlig gemenskap.Avdelning it ansvarar för att vi har användbara, stabila, effektiva och säkra it-stöd utifrån våra behov. Det handlar bland annat om att säkerställa vår tekniska plattform, vår dagliga drift och underhåll av applikationer samt nyutveckling av system.Enheten It-stöd för Kund och Administration är av en del av avdelning it. Vi ansvarar för it-stöd i form av webbar och e-tjänster, system för behörigheter och it-säkert samt inköpa standardsystem.Nu söker vi en Software Asset Manager till vårt team, en person som vill vara med och utvecklas med oss.2021-04-02Som Software Asset Manager kommer du att ingå i ett team där vi främst ansvarar för inköpta applikationer och system.I rollen kommer du;utifrån användarnas behov säkerställa att rätt produkter anskaffashantera leverantörsfrågor för inköp och avrophantera licensfrågor för att säkerställa att vi är rätt licensieradehantera avtal i samband med upphandling, förnyelser och avvecklinglivscykelhantera inköpta applikationeransvara för att kvalitetssäkra nya och uppgraderade applikationer i system- och acceptanstesteransvara för införande och uppgraderingsuppdrag av inköpta produktervara spindeln i nätet mellan servicedesk och underleverantörer i samband med incidenthanteringta rollen som förändringsledare vid införande av nya processer eller applikationer.Vi söker dig med en akademisk examen inom it alternativt ekonomi eller flerårig erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.Det är meriterande om du har en utbildning eller en erfarenhet inom följande områden;Software Asset ManagementITILScrumSAFeDet är även meriterande om du har erfarenhet eller utbildning inom dessa områden;Förmåga att leda mindre uppdrag och vägleda teamKännedom om licensieringsmodeller (Microsoft)Kännedom om avtalshantering och upphandlingGod beställarkompetensFörändringsledningKravhanteringSystemtest, AcceptanstestVi använder många av Microsofts verktyg och vi ser gärna att du har kunskap om följande verktyg och arbetssätt;Azure DevopsSnowDu kan också kommunicera väl både muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.För att lyckas i det här uppdraget är även dina personliga egenskaper mycket viktiga och vi kommer att lägga stor vikt vid dem i den här rekryteringen.Som person:har du god samarbetsförmåga. Du arbetar bra med andra människor och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar aktivt, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.är du flexibel. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du ser också möjligheterna i förändringar.har du en problemlösande analysförmåga. Du arbetar bra och strukturerat med komplexa frågor. Du analyserar och bryter ner komplicerade problem i sina beståndsdelar och löser dessa.tar du ofta initiativ. Du har ett driv och sätter igång aktiviteter samt uppnår resultat.är du självgående genom att du tar ansvar för dina uppgifter. Du strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.Säkerhet har hög prioritet för oss på SPV. Den här tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att vi gör en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627), innan vi tar beslut om att anställa en ny medarbetare. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär hittar du här:Säkerhetsprövning (Säkerhetspolisens webbplats) Länk till: https://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/personalsakerhet.html ÖVRIGTHos oss blir du varmt välkomnad. Här jobbar 250 engagerade personer och vi tycker det är viktigt att du trivs hos oss. Vi är öppna för nya idéer, vår omvärld och mot varandra. Och vi gillar att testa nytt och har ett starkt driv framåt.Vi ser rekrytering som en långsiktig investering och tycker det är viktigt att du som medarbetare mår bra, har balans i livet och ges möjlighet att utveckla dina talanger.Vi jobbar i härliga lokaler där vi rekommenderar en minigolfrunda i vår vinterträdgård eller varför inte en stund i vårt fräscha gym. Dessutom har vi olika friskvårdsaktiviteter du kan delta i - det finns något för alla. På grund av rådande pandemi arbetar vi större delen av tiden hemifrån.Mer information om oss som arbetsgivare och de anställningsförmåner du erbjuds finns under Jobba på SPV på SPV.se..Vi avsäger oss vänligen men bestämt, alla erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering.