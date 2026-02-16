Socionom till våldsteamet
2026-02-16
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Hos oss på Socialförvaltningen i Enköpings kommun arbetar vi tillsammans för att hjälpa Enköpingsbor som på olika sätt befinner sig i svåra och utsatta livssituationer.
Vi har en nära ledning och arbetar hela tiden aktivt med utveckling av organisationen. Som grund i vårt förhållningssätt har vi valt att ha motiverande samtal (MI) för dem vi är till för. En del av vår ledningsstruktur är att vi arbetar i tvärteam mellan avdelningarna. Med cirka 160 medarbetare på förvaltningen har vi goda förutsättningar för en välfungerande intern samverkan.
För oss är du som medarbetare vår viktigaste resurs och vi vill att du ska trivas på din arbetsplats. Vi är varandras arbetsmiljö och strävar efter ett klimat som präglas av våra värdeord: ansvar, delaktighet, utveckling, rättssäkerhet, samverkan och bemötande.
Utredning av skydd för barn och unga.
Socialsekreterare
Välkommen till en Socialförvaltning i framkant och ett team som implementerar den nya Socialtjänstlagen i det dagliga arbetet med att utreda barn och unga. I vår förvaltning är trivseln är hög och arbetet viktigt!
Vi söker en socialsekreterare till ett av våra inriktnings team. Vi söker dej som vill arbeta med att utreda våld emot barn i vårt vålds team. Sedan mars 2024 arbetar vi med nivåbestämning av utredningarna och med inriktnings team.
Vi har en första linjen som arbetar nära mottagning och öppenvård för att erbjuda stöd där det finns hög mottaglighet, här genomför vi korta utredningar eller arbetar med insatser utan behovsprövning . Vi utreder allt mindre och erbjuder råd och stöd tidigt. Vi har andra linjen där oron är högre och återkommande. De övriga teamen är FBI, fördjupad behovsinventering och Utredningsteam våld.
Utredningsteam våld består av handläggare från både barn och vuxen handläggningen tillsammans med behandlare eftersom vi vill arbeta systemiskt och tillgängligt med att skapa förtroendefulla relationer med våra barn och familjer. Här ingår du i teamet och har kollegor och teamledare som stöd i dina dagliga bedömningar. Samgåendet ger kunskap till våra medborgare och du har alltid en kollega att samgå med. Det säkerställer bemötande och arbetsmiljö. Handläggarna utbildas i Freda, Patriark, Heva och I Risk. Då vi vill arbeta omställningsbart vill vi anställa dej som är socionom, beredd att jobba med det som behövs för att skapa värde. Du kommer handlägga barnärenden men också kunna behöva ge insatser och stöd i behandling när det behovet finns.
Vi arbetar med mentorer i verksamheten som ett stöd för dej som är ny hos oss och vi har ett gediget introduktionsprogram med tillgång till intern utbildning. Avdelningen består av 25 medarbetare varav tre är team ledare, en familjebehandlare en administrativ socialsekreterare och utredande och uppföljande socialsekreterare.
Följ oss gärna på sociala medier och ta del av vårt utvecklingsarbete bland annat via Linkedin !
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Socionom
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom socialförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka tre veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år.
Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care. Av säkerhetsskäl kräver Life Care att alla som använder systemet loggar in med e-legitimationen Freja eID+. För att du som anställd ska kunna använda systemet behöver du skaffa Freja eID+. Du får mer information vid en eventuell intervju.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
