Socionom till skolsocialt team
Vill du vara med och bygga upp ett skolsocialt team på Lidingö? Vi söker nu två engagerade och nytänkande socionomer som vill vara med och forma framtidens tvärprofessionella skolsociala arbete. Tillsammans skapar vi en verksamhet där elever får det stöd de behöver för att komma till skolan.
Rollen som skolsocionom är en del i omställningen till nya socialtjänsten. Inom Lidingö stad pågår flera arbeten för att göra stadens socialtjänst mer lättillgänglig och mer förebyggande. Det skolsociala teamet kommer vara en av alla icke biståndsbedömda insatser som Lidingö stad arbetar med för att snabbare kunna ge barn och unga det stöd de behöver och har rätt till.
Den ena tjänsten har sin anställning hos Lärande- och kulturförvaltningen och den andra tjänsten hos Omsorgs- och socialförvaltningen. Tillsammans bildar vi ett gemensamt skolsocialt team i tät samverkan mellan våra två förvaltningar.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
I rollen som socionom i skolsociala teamet kommer du att fungera som koordinator (case manager) för olika processer med att antingen hindra en eskalerande frånvaro eller att få elever som har en frånvaro tillbaka till skolan. I rollen kommer du att kartlägga behov, sätta upp mål och följa upp insatserna tillsammans med individen och deras nätverk. Som socionom i vårt nya skolsociala team kommer du att arbeta nära skolor, elever, vårdnadshavare och andra aktörer för att främja skolnärvaro och välbefinnande.
Medarbetarna i teamet är anställda inom respektive förvaltning men arbetar tillsammans mot det gemensamma målet att få alla elever till skolan. Du får vara med från start och bidra till att bygga upp strukturer, arbetssätt och samverkan. Arbetssättet kommer att utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad socionom
* Har ett genuint intresse för barn och ungas utveckling
* Vill arbeta utvecklande i tvärprofessionellt team för att hitta lösningar som gör skillnad
* Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans
* Arbetar systematiskt och kan initiera, planera, genomföra och följa upp
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från arbete inom både skola och socialtjänst. I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. Vi förväntar oss därmed att du bidrar med engagemang, ett professionellt förhållningssätt och att du tar initiativ för att ständigt utveckla dig och verksamheten.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Projektanställning fram till juni 2026 med möjlig förlängning. Vill du vara med och skapa något nytt? Skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
