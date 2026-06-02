Socionom till skolsocialt team
2026-06-02
Vill du vara med och utveckla vårt skolsociala team på Lidingö? Vi söker en engagerad och nytänkande socionom som vill vara med och vidareutveckla framtidens tvärprofessionella skolsociala arbete. Tillsammans skapar vi en verksamhet där elever får det stöd de behöver för att komma till skolan.
Rollen som skolsocionom är en del i omställningen till nya socialtjänsten. Inom Lidingö stad pågår flera arbeten för att göra stadens socialtjänst mer lättillgänglig och mer förebyggande. Det skolsociala teamet kommer vara en av alla icke biståndsbedömda insatser som Lidingö stad arbetar med för att snabbare kunna ge barn och unga det stöd de behöver och har rätt till.Tjänsten har sin anställning hos Lärande- och kulturförvaltningen. Tillsammans med socionom från Omsorgs- och socialförvaltningen arbetar du i ett gemensamt skolsocialt team i tät samverkan mellan våra två förvaltningar.
Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor – eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad – bron till framtiden.
I rollen som socionom i skolsociala teamet kommer du att fungera som koordinator (case manager) för olika processer med att antingen hindra en eskalerande frånvaro eller att få elever som har en frånvaro tillbaka till skolan. I rollen kommer du att kartlägga behov, sätta upp mål och följa upp insatserna tillsammans med individen och deras nätverk. Som socionom i vårt nya skolsociala team kommer du att arbeta nära skolor, elever, vårdnadshavare och andra aktörer för att främja skolnärvaro och välbefinnande.
Medarbetarna i teamet är anställda inom respektive förvaltning men arbetar tillsammans mot det gemensamma målet att få alla elever till skolan. Du får vara med och bidra till att bygga upp strukturer, arbetssätt och samverkan.Arbetssättet utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad socionom
• Har ett genuint intresse för barn och ungas utveckling
• Vill arbeta utvecklande i tvärprofessionellt team för att hitta lösningar som gör skillnad
• Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans
• Arbetar systematiskt och kan initiera, planera, genomföra och följa upp
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från arbete inom både skola och socialtjänst. I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. Vi förväntar oss därmed att du bidrar med engagemang, ett professionellt förhållningssätt och att du tar initiativ för att ständigt utveckla dig och verksamheten.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tjänsten är ett vikariat på projektanställning med tillträde augusti 2026 fram till december 2026 med eventuell möjlighet till förlängning.
Tjänsten omfattar 30-50% enligt överenskommelse.
Enligt skollagen krävs det att du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister före anställning inom förskola, skola och övrigt arbete med barn. Detta begär du utdrag om på polisens hemsida. | Polismyndigheten (polisen.se)
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 C328927".
Arbetsgivare: Lidingö Kommun
Lidingö Stad, Lärande- och kulturförvaltningen
Gabriella Dahlberg gabriella.dahlberg@lidingo.se 08-7314688
