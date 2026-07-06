Socionom till mottaget.
Filipstads kommun / Socialsekreterarjobb / Filipstad Visa alla socialsekreterarjobb i Filipstad
2026-07-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Filipstads kommun i Filipstad Publiceringsdatum2026-07-06Beskrivning
Nu söker Socialförvaltningen dig som vill arbeta på vår mottagningsenhet inom Individ- och familjeomsorgen i Filipstads kommun! Om du är utbildad socionom, älskar att ha många bollar i luften och möter dagliga utmaningar med både allvar och glädje, ja då ska du lämna in en ansökan så fort du kan!
I mottagningsgruppen blir du ansiktet utåt och är den första kontakten våra medborgare får med socialtjänsten. Mottagningsgruppen med sin samlade kompetens fyller funktionen av en väg in till socialtjänsten samt bidrar till ökad helhetssyn och samordning.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter i mottagningsgruppen är att ta emot anmälningar och ansökningar gällande barn, ungdomar och vuxna kopplat till ekonomi, skadligt bruk och beroende, socialpsykiatri samt våld i nära relation. Du är ansvarig för risk- och skyddsbedömningar, förhandsbedömningar och i vissa fall akuta skyddsåtgärder.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och B-körkort. Du har ett genuint intresse för att jobba med människor och att vara en del i deras utveckling. Du ska ha god dokumentationsvana och du ska på ett bra sätt kunna föra samtal motiverande och lösningsfokuserat. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med flera olika delar inom Individ- och familjeomsorgen och då främst i arbetet med barn och unga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Individuell lönesättning. Du som blir aktuell för tjänsten behöver uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på www.filipstad.se/friskvard
Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på movetofilipstad.se. Vi har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Filipstads Kommun
(org.nr 212000-1876), http://www.filipstad.se/ledigajobb
Hantverksgatan 22 (visa karta
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682 31 FILIPSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen , Individ och familjeomsorg, IFO Vuxen Kontakt
Victoria Byqvist victoria.byqvist@filipstad.se 0590-61169 Jobbnummer
9993081