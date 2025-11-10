Socionom till BUP bedömning
Barn- och ungdomspsykiatriska (BUP) bedömnings- och utredningsenheten Södertull i Gävle är en välfungerande enhet med en trevlig och kunnig personalgrupp. På mottagningen har vi en bred kompetens med läkare, sjuksköterskor, psykologer, socionomer, skötare, specialpedagog, logoped och medicinska sekreterare. Vi är stolta över vårt arbetsklimat där man uppmanas fråga och konsultera kollegor.
BUP Södertull är barn- och ungdomspsykiatrins bedömnings- och utredningsenhet i Gästrikland.
Vår målgrupp är barn och ungdomar mellan 6 och 18 år som har behov av psykiatrisk bedömning.
Som socionom hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• psykiatrisk bedömning, planerade och akuta
• psykiatrisk utredning
• samverkan med vårdgrannar och andra myndigheter
• telefonrådgivning
• vårdplanering tillsammans med team, samt med patient och vårdnadshavare.
Hos oss får du
• individanpassad introduktion
• arbeta i en trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att fråga
• arbeta såväl enskilt som i team
• utbildningsinsatser för kompetensutveckling
• ett självständigt och varierat arbete.
Vi söker dig som är strukturerad och ansvarstagande. Arbetet förutsätter att du är självgående, har en god samarbetsförmåga samt ett gott bemötande mot patienter, kollegor och samarbetspartners. Du ska kunna arbeta självständigt samt i team med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I rollen som socionom ska du
• vara utbildad socionom,
• ha goda språkkunskaper i svenska, i både tal och skrift
• inneha giltigt B-körkort.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av arbete inom psykiatri och/eller av arbete med barn och ungdomar. Det är också meriterande om du har erfarenhet av samverkan mellan region och kommun.
Vid anställning ska ett godtagbart utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister uppvisas.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
