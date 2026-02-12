Socionom till barnutredare
Lomma kommun, IFO / Socialsekreterarjobb / Lomma Visa alla socialsekreterarjobb i Lomma
2026-02-12
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Avdelningen för Individ- och familjeomsorg är en del av Socialförvaltningen i Lomma kommun och vårt arbete riktar sig till såväl vuxna som barn och unga och deras familjer. Individ och familjeomsorgen har en vision som innebär att vi strävar efter att vara Sveriges främsta Individ och familjeomsorg. Detta tänker vi uppnå genom att vara innovativa, modiga och digitala och det innebär att vår arbetsplats idag präglas av framåtanda och kreativitet. Vi har ett tydligt utvecklingsfokus där medarbetare ges möjlighet till hög delaktighet och ansvarstagande.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Vi är inne i ett utvecklingsskede och inför omställningen av nya socialtjänstlagen söker Individ och familjeomsorgen nu socionom till barnteamet.
Barnteamet ingår i Enheten för barn, familj och vuxna. Enheten ansvarar för all myndighetsutövning, barn och unga, familjerätt, våld i nära relation, vuxna med missbruk och/eller psykisk ohälsa samt ekonomiskt bistånd. Enheten består av 20 medarbetare, vilka samtliga är erfarna socionomer och besitter en hög myndighetsutövande kompetens.
Barngruppen består av 8 barnutredare, varav en av dessa även arbetar med familjehemsplaceringar. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att utreda barns behov men då vi är en mindre kommun hjälps vi åt över gränserna vid behov. Du har en 1:e socialsekreterare som stöd i ditt arbete.
På enheten arbetar ambitiösa och engagerade socionomer och ledarskapet har en tillits- och utvecklingsbaserad grund. Vi ser kompetensutveckling som en naturlig del av arbetet, varför extern handledning erhålles kontinuerligt. Vi arbetar utifrån BBiC och använder verksamhetssystemet Lifecare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen och har ett intresse för och erfarenhet av myndighetsutövning. Du är väl förtrogen med den lagstiftning och det regelverk som rör socialtjänstens arbete. Du är intresserad av att hålla dig uppdaterad i de frågor som rör området och det är viktigt för dig att det arbete som utförs har önskad effekt. Du ser det som självklart att arbeta målorienterat såväl på individnivå som ur ett organisatoriskt perspektiv.
För att trivas i uppdraget tror vi att du är nyfiken och ödmjuk inför människors olika livssituationer. Du är flexibel och har förmåga att ställa om och tänka nytt om uppdraget kräver det. Du tar dig fram självständigt i ditt arbete och är beredd att ta stort ansvar för ditt uppdrag. I gengäld erbjuds du en stimulerande arbetsplats där du får utrymme att utveckla och att utvecklas. Nära och snabb tillgång till stöd och hjälp från såväl kollegor som ledning är en självklarhet hos oss.
B-körkort är nödvändigt.
Vi tillämpar löpande urval.Välkommen med din ansökan redan idag
ÖVRIGT
Utdrag ur belastningsregister kommer att begäras vid anställning. Kuvertet ska vara oöppnat vid överlämnandet.
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lomma kommun
Lomma kommun, IFO Kontakt
Anna Boriero Ipek, Enhetschef 040-641 12 23
