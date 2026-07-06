Socionom

Läkarakuten i Sverige AB / Socialsekreterarjobb / Uppsala
2026-07-06


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Läkarakuten/Resursakuten är ett bemanningsföretag som hjälper verksamheter att hitta rätt kompetens – snabbt och med personlig service.

Vi matchar erfarna konsulter med uppdrag i hela Sverige och finns med dig genom hela processen – från första kontakt till avslutat uppdrag.

Vi söker nu en erfaren socialsekreterare för ett konsultuppdrag inom ekonomiskt bistånd i Uppsala.

Om uppdraget

Ort: Uppsala

Uppdragsperiod: 17 augusti 2026 – 13 november 2026

Journalsystem

VIVA

Publiceringsdatum
2026-07-06

Kvalifikationer
Utbildad socialsekreterare (krav)
Erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd

Vad vi erbjuder dig

Hos oss får du en dedikerad konsultchef som lär känna dig och matchar dig med uppdrag utifrån din kompetens och dina önskemål. Vi står för trygga anställningsvillkor, konkurrenskraftig lön och attraktiva förmåner – allt med ett flexibelt upplägg som passar ditt liv.

Som konsult hos oss får du dessutom möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, samla värdefulla erfarenheter från olika arbetsplatser och bygga ett bredare professionellt nätverk.

Har du frågor? Hör gärna av dig – vi finns här för dig!

Varmt välkommen till Team Resurs/Läkarakuten.
Relevant kompetens
Socialsekreterare (krav)
Ekonomiskt bistånd

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: info@lakarakuten.se

Arbetsgivare
Läkarakuten i Sverige AB (org.nr 559186-4581)
114 36  STOCKHOLM

Arbetsplats
Läkarakuten

Kontakt
Mathilda Gussing
info@lakarakuten.se

Jobbnummer
9994466

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