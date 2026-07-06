Socionom
Läkarakuten i Sverige AB / Socialsekreterarjobb / Uppsala Visa alla socialsekreterarjobb i Uppsala
2026-07-06
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Läkarakuten i Sverige AB i Uppsala
, Stockholm
, Vadstena
, Boxholm
, Lysekil
eller i hela Sverige
Läkarakuten/Resursakuten är ett bemanningsföretag som hjälper verksamheter att hitta rätt kompetens – snabbt och med personlig service.
Vi matchar erfarna konsulter med uppdrag i hela Sverige och finns med dig genom hela processen – från första kontakt till avslutat uppdrag.
Vi söker nu en erfaren socialsekreterare för ett konsultuppdrag inom ekonomiskt bistånd i Uppsala.
Om uppdraget
Ort: Uppsala
Uppdragsperiod: 17 augusti 2026 – 13 november 2026
Journalsystem
VIVAPubliceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Utbildad socialsekreterare (krav)
Erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd
Vad vi erbjuder dig
Hos oss får du en dedikerad konsultchef som lär känna dig och matchar dig med uppdrag utifrån din kompetens och dina önskemål. Vi står för trygga anställningsvillkor, konkurrenskraftig lön och attraktiva förmåner – allt med ett flexibelt upplägg som passar ditt liv.
Som konsult hos oss får du dessutom möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, samla värdefulla erfarenheter från olika arbetsplatser och bygga ett bredare professionellt nätverk.
Har du frågor? Hör gärna av dig – vi finns här för dig!
Varmt välkommen till Team Resurs/Läkarakuten.
Relevant kompetens
Socialsekreterare (krav)
Ekonomiskt bistånd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: info@lakarakuten.se Arbetsgivare Läkarakuten i Sverige AB
(org.nr 559186-4581)
114 36 STOCKHOLM Arbetsplats
Läkarakuten Kontakt
Mathilda Gussing info@lakarakuten.se Jobbnummer
9994466