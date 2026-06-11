Socialt ansvarig samordnare (SAS)
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2026-06-11
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ARBETSPLATS
Vi söker en engagerad och driven Socialt ansvarig samordnare (SAS) till individ- och omsorgsavdelningen i Hagfors kommun. Vill du vara med och utveckla framtidens Hagfors? I vår verksamhet samordnar vi omställningsarbetet till framtidens socialtjänst med omställningen till nära vård.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt uppdrag där du tillsammans med oss bidrar till att utveckla kvalitet, rättssäkerhet och en hållbar socialtjänst. I rollen som SAS får du en central funktion i det strategiska kvalitetsarbetet med fokus på att stärka verksamheten för dem vi är till för.
Tjänsten är placerad inom individ- och omsorgsavdelningen och du arbetar på uppdrag av socialchef, i nära samverkan med verksamhetschefer och andra nyckelfunktioner.Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Som SAS arbetar du både strategiskt och operativt med att utveckla, följa upp och säkerställa kvaliteten inom socialtjänstens verksamheter.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Ansvara för delar i det systematiska kvalitetsarbetet enligt SoL och LSS
Utreda, analysera och följa upp avvikelser samt lex Sarah
Ta fram, utveckla och följa upp rutiner, riktlinjer och processer
Vara ett stöd till chefer i kvalitets- och förbättringsarbete
Genomföra utbildningsinsatser inom kvalitet, dokumentation och rättssäkerhet
Delta i tillsynsprocesser och kontakter med externa myndigheter
Bidra till utveckling av en lärande organisation där erfarenheter tas tillvara och omsätts i förbättring
Arbeta med utveckling och förvaltning av verksamhetssystem
Samordna verksamhetsövergripande uppdrag inom avdelningen med fokus socialtjänst och omsorg
Arbetet sker i nära samverkan med verksamheter inom hela individ- och omsorgsavdelningen, där ett teambaserat arbetssätt är en viktig grund. Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för kvalitet och rättssäkerhet samt en god analytisk förmåga.
Du har:
Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning
Flerårig erfarenhet från socialtjänstens verksamheter
God kunskap om aktuell lagstiftning (SoL, LSS, HSL)
Erfarenhet av kvalitetsarbete, uppföljning och utredningsarbete
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
God förmåga att hantera M365 och verksamhetsspecifika digitala miljöer som användare och systemansvarig
Körkort, förarbehörighet B
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som SAS eller liknande funktion. Det är meriterande att du arbetat med systemansvar för verksamhetssystem inom socialtjänst.
Som person är du strukturerad, självständig och har lätt för att skapa goda relationer. Du bidrar till ett öppet klimat där samverkan och utveckling står i fokus, och du har förmåga att omsätta analys till praktiskt förbättringsarbete.
ÖVRIGT
Som medarbetare i Hagfors kommun erbjuds du ett utvecklande arbete i en organisation där vi tillsammans arbetar för att skapa värde för invånarna.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Hagfors kommun har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
ANSÖKAN
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Vi ser fram emot att lära känna dig och hur du vill bidra till Hagfors kommuns fortsatta utveckling!
Hagfors kommun erbjuder dig stora möjligheter till balans i livet. Du kan göra karriär och samtidigt njuta av ett gôtt liv med livskvalitet. Här finns ett modigt fôlk med framåtanda som uppskattar kombinationen av den lilla stadens potential och närheten till en storslagen natur.
Vårt handlingskraftiga näringsliv stärker kommunen och sätter Hagfors på kartan internationellt. Den lokala flygplatsen gör att det är nära till Stockholm och resten av världen, vilket skapar möjligheter i både jobbet och privatlivet.
Här hjälps vi åt att skapa ett rikt liv och tillsammans möjliggör vi en attraktiv kommun. Läs mer om arbetet i Hagforsstrategin.
Vid anställning kan utdrag ur polisens belastningsregister komma att begäras.
I tjänsten i Hagfors kommun innebär det att BankID behövs för vissa arbetsuppgifter.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hagfors Kommun
(org.nr 212000-1884), https://www.hagfors.se/undersidor/arbete-och-naringsliv/lediga-jobb.html
Dalavägen 10 (visa karta
)
683 80 HAGFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hagfors kommun Kontakt
Socialchef
Maria Persson maria.persson@hagfors.se 0563-18665 Jobbnummer
9959112