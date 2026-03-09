Socialt ansvarig samordnare - kvalitet och beredskap
Uppvidinge kommun, Välfärds- och omsorgsförvaltningen / Administratörsjobb / Uppvidinge Visa alla administratörsjobb i Uppvidinge
2026-03-09
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppvidinge kommun, Välfärds- och omsorgsförvaltningen i Uppvidinge
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Vill du kombinera ett strategiskt kvalitetsansvar med ett nära och operativt stöd till verksamheterna?
Vi söker nu en Socialt ansvarig samordnare (SAS) som vill bidra till hög kvalitet, rättssäkerhet och ett strukturerat beredskaps- och kontinuitetsarbete som säkerställer att verksamheten fungerar vid störningar, kriser och höjd beredskap.
Tjänsten är placerad i välfärds- och omsorgsförvaltningens stab och utgår från Åseda.
I rollen har du ett övergripande ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet samt för att samordna och utveckla förvaltningens arbete med beredskap, risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitets hantering.
Kvalitet och rättssäkerhet
Ansvara för det övergripande arbetet med avvikelsehantering samt utreda och anmäla missförhållanden enligt lex Sarah
Leda och utveckla förvaltningens systematiska kvalitetsarbete
Säkerställa uppföljning, analys och förbättring av verksamhetens resultat
Genomföra övergripande uppföljningar av riktlinjer och rutiner
Stödja chefer i kvalitetsuppföljning, egenkontroller och förbättringsarbete
Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt samt hålla utbildningar inom kvalitet och beredskap
Beredskap och kontinuitet
Samordna och utveckla förvaltningens beredskaps- och kontinuitetsarbete
Planera, genomföra och följa upp risk- och sårbarhetsanalyser
Stödja verksamheterna i att förebygga och hantera störningar, kriser och höjd beredskap
Kontaktpunkt för förvaltningen i relation till främst kommunledningsförvaltningen i frågor som rör totalförsvarsplanering. Även kontaktpunkt för verksamhetens beredskapsfrågor i regionalt sammanhang.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning, exempelvis socionomexamen eller annan utbildning inom socialt arbete, juridik eller offentlig förvaltning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
God kunskap om socialrätt, socialtjänstlagstiftning och lex Sarah
Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete inom vård, omsorg eller socialt arbete
Erfarenhet av utredningsarbete
Erfarenhet av arbete med beredskap, risk- och sårbarhetsanalyser eller kontinuitetshantering är meriterande
Erfarenhet från politiskt styrd organisation är meriterande
God analytisk förmåga
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
B-körkort är ett kravDina personliga egenskaper
Du är strukturerad, trygg i din profession och har hög integritet. Du har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du är lyhörd och har lätt för att skapa förtroendefulla samarbeten. Du är pedagogisk och tydlig och kan omsätta styrande krav till praktiskt stöd i verksamheten.
Vad vi erbjuder
En utvecklande och strategisk roll där du kombinerar ansvar med nära samverkan. Du får möjlighet att påverka kvalitet, rättssäkerhet och beredskap i en verksamhet som gör skillnad varje dag.
Vi värnar om en hållbar arbetsmiljö och erbjuder bland annat:
• Friskvårdsbidrag om 1 500 kronor per år
• Tillgång till kommunens friskvårdsanläggningar
• Möjlighet till arbete på distans upp till två dagar/vecka när verksamheten tillåter.
Säkerhetsprövning kan bli aktuell för tjänsten i enlighet med gällande regelverk.
ÖVRIGT
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311059". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppvidinge kommun
(org.nr 212000-0605) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppvidinge kommun, Välfärds- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Förvaltningschef
Mira Weilander mira.Weilander@uppvidinge.se 0474-473 71 Jobbnummer
9786142