Socialsekreterare utredning resp. uppföljning till utredningsenh - Gävle kommun, Välfärd Gävle - Administratörsjobb i Gävle

Gävle kommun, Välfärd Gävle / Administratörsjobb / Gävle2021-06-29Gävle växer och är i stark utveckling. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!Utredningsenhet barn är uppdelad i två enheter som arbetar med barn i åldern 0-12 år och deras familjer. Enheterna organiseras i utrednings- och uppföljningsteam som har stöd via teamledare för att erbjuda nära arbetsledning.På enheterna är en god arbetsmiljö högt prioriterat. Enheterna ingår sen september -20 i ett tvåårigt projekt som innebär 1 timmes reflektionstid per dag som ett led i att främja god arbetsmiljö. Projektet ska förbättra arbetsmiljön för socialsekreterarna inom enheterna samt säkerställa att god kvalitet i verksamheten kan bibehållas.Som ny medarbetare genomgår du ett framarbetat introduktionsprogram vilket bland annat kan innebära att du inte nödvändigtvis är huvudhandläggare den första tiden, för att stärka dig som ny medarbetare. Arbetet på utredningsenhet barn präglas av struktur i form av fasta forum varje vecka tex. beredning och teamtid för att främja god kvalitet och trygghet i yrkesrollen. För att bevara ett starkt samarbete arbetar enheterna aktivt med teamstärkande aktiviteter.Enheterna har kontinuerlig extern handledning som ger stöd, utrymme och verktyg för att du skall kunna utvecklas i din yrkesroll.2021-06-29I utredningsteamet består dina arbetsuppgifter av att utreda barns behov av skydd och/eller stöd enligt SoL och LVU och besluta om lämpliga insatser. Utredningarna görs enligt BBIC och vi använder Signs of Safety i utredningsarbetet. Inom ramen för utredningen sker samverkan med familjens privata och professionella nätverk, vilket vi ser som mycket viktigt för att bidra till en förändring.I uppföljningsteamet arbetar du med att följa upp beslutade öppenvårdsinsatser som kontaktperson, kontaktfamilj och familjebehandling samt uppföljning av barn placerade i jourhem, familjehem eller skyddade boenden.För att vara behörig för tjänsten behöver du ha socionomexamen 210hp, eller motsvarande i äldre skolsystem. Vi anser det meriterande med barninriktad utbildning. Då resor förekommer är B-körkort ett krav. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av utredningsarbete kring barn och unga. Vidare betraktar vi det som meriterande med fördjupade kunskaper inom våld, missbruk och/eller psykisk ohälsa.Som person har du en problemlösande förmåga, ett strukturerat arbetssätt och du är kvalitetsmedveten i ditt arbete. För att kunna utföra arbetet på ett tillfredställande sätt behöver du ha lätt för att samarbeta med andra människor och ha ett flexibelt tankesätt för att kunna anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du har god dokumentationsvana och kan uttrycka dig väl i tal som skrift. För att lyckas i tjänsten ser vi att du har ett gediget intresse för barns levnadsvillkor.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via Offentliga Jobb och inte via e-post eller pappersformat.Om du blir inbjuden till en intervju för en tjänst hos oss i Gävle kommun ska du uppvisa giltig identitetshandling där medborgarskap kan utläsas. Om du är tredjelandsmedborgare uppvisar du giltigt arbets- och uppehållstillstånd, LMA-kort eller kopia av Migrationsverkets mottagna ansökan om förlängt uppehållstillstånd.Behöver du ett personbevis? Beställ via www.skatteverket.se Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-18Gävle kommun, Välfärd Gävle5835100