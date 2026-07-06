Socialsekreterare, tills vidare
Arjeplogs Kommun / Socialsekreterarjobb / Arjeplog Visa alla socialsekreterarjobb i Arjeplog
2026-07-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arjeplogs Kommun i Arjeplog Publiceringsdatum2026-07-06Beskrivning
Arjeplogs kommun är en av Sveriges minsta till befolkningsantal och en av Sveriges största till ytan.
Inom individ- och familjeomsorgen är vi 2 socialsekreterare, 1 handläggare och samt 0,5 enhetschef. Även 2 biståndshandläggare, SoL och LSS, inryms inom enheten.
Då vår handläggare har valt att gå till nya utmaningar söker vi nu en socialsekreterare/handläggare.
Du kommer att arbeta med alla delar inom vår enhet, barn och unga, vuxen, missbruk, ekonomiskt bistånd, familjerätt och våld i nära relation.
Du kommer att arbeta såväl med myndighetsutövning som verkställighet.
Det innebär ett mycket omväxlande arbete där ett ständigt lärande ingår. Vi är en liten grupp som arbetar nära varandra, hjälps åt med ärenden och som lägger stor vikt på dialog med varandra.
Enligt nya Socialtjänstlagen arbetar vi med att bli ännu mer tillgängliga och förebyggande, det innebär bland annat fokus på råd och stödsamtal utan föregående utredning/beslut samt undantagen från dokumentationskravet.
I vår lilla kommun finns en stor närhet till samverkanspartners som skola/elevhälsa, polis, Hälsocentral och externa partners som tex kyrkan. Vi jobbar tillsammans med stort engagemang för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för kommuninnevånarna.
Arbetet bedrivs enligt Socialtjänstlagen, LVU, LVM och i övrigt gällande lagstiftning. Du ansvarar, utifrån delegation för rättssäker handläggning och beslut i enskilda ärenden samt att upprättade riktlinjer och rutiner följs.
Som medarbetare i vårt team kommer du ibland att få informera, föreläsa och utbilda om våra verksamheter, såväl internt som externt.Kvalifikationer
För att säkerställa handläggning av Barn- och unga ärenden kommer vi att prioritera dig med socionomutbildning men även sökande med annan, av arbetsgivaren bedömd likvärdig utbildning, ser vi som intressanta.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning inom någon del av Individ- och familjeomsorgen, det vill säga ekonomiskt bistånd, barn och unga, vuxna, missbruk, familjerätt, våld i nära och dödsboanmälningar.
Du har goda kunskaper i gällande lagstiftning. Har dokumentationsvana och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du behöver vara strukturerad och flexibel, lösningsfokuserad och ha en god samarbetsförmåga.
Vi prioriterar att tillsammans värna om vår arbetsglädje, och stöttar varandra i arbetet. Det är vad vi tror gör skillnaden för ett hållbart arbetsklimat. Känner du att du passar in i detta sammanhang är du välkommen med din ansökan.
Du har goda kunskaper i svenska språket, tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsten kräver körkort.
Inför en eventuell anställning behöver du lämna utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.Övrig information
Tillträde enligt överenskommelse
Varaktighet tills vidare
Provanställning kan komma att tillämpas.
Sysselsättningsgrad heltid
Tillsättning kan ske under rekryteringstiden
Arjeplogs kommun har beslutat om en lönebonus som innebär att den som anställs i ett gällande bristyrke på en tillsvidareanställning i Arjeplogs Kommun, med anställningsdatum efter 2018-07-01, har möjlighet att erhålla en lönebonus under 3 år. Socialsekreterare är ett nu gällande bristyrke. För att erhålla denna bonus krävs att man under dessa 3 år är skriven i Arjeplogs Kommun. Lönebonusen utbetalas när anställning överstigit: 12 månader med 15000 kr, 24 månader med 22500 kr och 36 månader med 30000 kr.
Samt möjlighet att ansöka om en flyttbonus som innebär att den som har adekvat utbildning och får jobb inom ett bristyrke, och skriver sig i Arjeplog kan få en bonus. Max 30 000 kr efter styrkta verifikat.
Bonusen är i förhållande till tjänstgöringsgrad.
Om du överväger att flytta till Arjeplog och har frågor eller behöver hjälp, är du varmt välkommen att kontakta vår inflyttningssamordnare Hilde Pape. Du når henne på telefon 0961-141 38 eller via e-post: hilde.pape@arjeplog.se
. Hilde ser fram emot att hjälpa dig med din flytt och att besvara dina frågor om livet i vår vackra kommun.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
I vänliga och vackra Arjeplogs kommun ligger Sveriges största och fjällnära skärgård. Här har vi kortast restid till arbetet och samtidigt en storslagen natur runt hörnet. Här möts tiotusen år gammal kultur med innovativt näringsliv och forskning i världsklass. Vår fordonstestindustri och vår besöksnäring ger kommunen en internationell prägel.
Med invånarna i fokus ser vi till att det där självklara fungerar: en skola med god kvalitet, en omsorgsfull vård och en trygg livsmiljö.
Som arbetsgivare erbjuder vi dig ett utvecklande och meningsfullt arbete i en god gemenskap. Arjeplog, Àrjepluovve, är en samisk förvaltningskommun. Vi välkomnar därför särskilt sökanden med kunskaper i samiska språken och kulturen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arjeplogs Kommun
(org.nr 212000-2668), http://www.arjeplog.se
Tingsbacka Storgatan 20 (visa karta
)
938 31 ARJEPLOG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arjeplog kommun Kontakt
Enhetschef IFO
Aino Johansson 0961-14225 Jobbnummer
9993544