Socialsekreterare till mottagningsenheten - Uppsala kommun - Administratörsjobb i Uppsala

Prenumerera på nya jobb hos Uppsala kommun

Uppsala kommun / Administratörsjobb / Uppsala2021-04-07Mottagningsenheten för barn och unga, HamnesplanadenVi söker utbildade socionomer som är intresserade av att arbeta som socialsekreterare med barn- och ungdomsärenden 0-20 år på vår mottagningsenhet i Uppsala. Här är du förvaltningens ansikte utåt och familjernas första kontakt med socialtjänsten. Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du tillsammans med kollegor gör skillnad för barn och ungdomar i Uppsala. Låter det intressant? Då ser vi fram emot din ansökan!Mottagningsenheten ska utökas och kommer att bestå av 18 medarbetare som har till uppgift att hantera alla nyinkomna anmälningar om oro samt att ge information till andra professionella och allmänheten. Vårt arbete styrs till stor del av verksamhetens öppettider, jourverksamhet under kontorstid samt sedvanliga förhandsbedömningar. Mottagningsenheten leds av en enhetschef samt två specialisthandläggare som inte har några egna individärenden. Specialisthandläggarna finns som ett bra vardagsnära stöd för socialsekreterarna vid exempelvis handläggning av brådskande ärenden men också vid introduktion av nya medarbetare. På enheten har vi dessutom stöd av administrativa resurser som underlättar vårt arbete.Vi sitter i centrala lokaler på Hamnesplanaden 3 i Uppsala, med några minuters gångavstånd från Resecentrum.Ditt uppdragSom socialsekreterare på mottagningsenheten för barn och unga kommer du många gånger vara socialförvaltningens ansikte utåt för både familjer och för andra yrkesverksamma eftersom vår enhet ofta är den första kontakten de har med förvaltningen. Rollen innebär myndighetsutövning och att du handlägger inkomna ärenden enligt gällande lagstiftning såsom SoL, LVU samt allmänna råd från Socialstyrelsen. Du kommer också att arbeta med samverkan och information till samarbetspartners samt ge råd och stöd via telefon till både professionella och allmänheten. På enheten arbetar vi dessutom med att gemensamt utveckla och förbättra våra processer och arbetssätt.2021-04-07Vi söker dig som har bred kunskap och erfarenhet inom socialt arbete i stort och som vill vara familjers och professionellas första korta kontakt innan ärendet går vidare till utredningsenhet eller avslutas. Du har socionomexamen och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av myndighetsarbete med barn och unga. Du har erfarenhet av att möta barns utsatthet, krishantering och samtal med barn/unga och deras familjer likväl som att du har erfarenhet av dokumentation inom det sociala arbetet. Vi ser positivt på om du har utbildning och kunskap i BBIC och Signs of safety. Om du har B-körkort är det också meriterande för tjänsten. Det är en förutsättning att du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, om du behärskar andra språk utöver dessa kan det vara meriterande.Som person är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete och är lugn och samlad i olika situationer med förmåga att fokusera på rätt saker. Du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera och du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Därutöver har du god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att samarbeta och att utan problem hantera omprioriteringar i dagens planering då uppdraget till största del baseras på ett ständigt inflöde av nya ärenden.UpplysningarSkicka gärna in din ansökan tillsammans med en kopia på din socionomexamen så snart som möjligt, vi tar löpande del av inkomna ansökningar!Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:Enhetschef, Maria Mårdh, 018-727 99 01Specialisthandläggare, Malin Glennhammar 018-727 99 09 eller Maria Eng 018-727 99 11Har du frågor om rekryteringsprocessen eller registrering av din ansökan, kontakta: HR-specialist, Sandra Sjöblom, 018-727 67 03Fackliga företrädare:Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Om vår organisationVälkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se ( https://www.uppsala.se) Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.Varaktighet, arbetstidTillsvidare. 100%. Tillträde omgående/enligt överenskommelse.Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-25Uppsala kommun5675428