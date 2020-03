Socialsekreterare till Mottagningsenheten - Gävle kommun, Myndighet - Administratörsjobb i Gävle

Gävle kommun, Myndighet / Administratörsjobb / Gävle2020-03-17Gävle är en kommun i utveckling. Hos oss kan du göra skillnad på riktigt. För alla som bor i Gävle. För Gävle som plats. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb, 7 500 kollegor och goda möjligheter för dig att växa. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen. Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!Välfärd Gävles 3 300 medarbetare gör Gävle tryggare för äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!Mottagningsenheten ansvarar för att nya anmälningar och ansökningar tas emot och handläggs. Anmälningar bedöms noggrant. Vid behov av vidare utredning och stöd fattas beslut om utredning, vilken överlämnas till utredningsenheter. Vid behov ansvarar enheten också för akuta skyddsåtgärder tillsammans med interna och externa aktörer.2020-03-17Arbetet på mottagningsenheten innebär ett kvalificerat socialt arbete för socialtjänstens målgrupper (0-100år) med skydds- och förhandsbedömningar enligt SoL, LVU och LVM, samt akuta skyddsåtgärder vid behov. Som medarbetare på mottagningsenheten erbjuds du ett meningsfullt arbete med omväxlande arbetsuppgifter.För tjänsten krävs socionomexamen och omfattande erfarenhet av myndighetsutövning enligt SoL och/eller LVU/LVM. B-körkort och körvana är ett krav.Meriterande om du har erfarenhet av förhandsbedömningar. Har du arbetat med BBIC:s dokumentationssystem är även det meriterande.Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga och kan skapa och upprätthålla goda relationer med såväl kollegor som interna och externa samarbetspartners. Du har god dokumentationsvana och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via Offentliga Jobb och inte via e-post eller pappersformat.Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-03-31Gävle kommun, Myndighet5153026