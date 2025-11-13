Socialsekreterare till familjevård
Värmdö Kommun / Socialsekreterarjobb / Värmdö Visa alla socialsekreterarjobb i Värmdö
2025-11-13
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värmdö Kommun i Värmdö
, Stockholm
, Töreboda
eller i hela Sverige
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Socialsekreterare till familjevården med förmånlig arbetslivsbalans - upplev ett meningsfullt arbete på mindre än 5 dagar i veckan!
Sedan januari 2024 har vi på Värmdö kommun genomfört ett projekt där vi under perioden 2024-2026schemalägger arbetstiden så att du som socialsekreterare arbetar var 7:e fredag.
De andra fredagarna är du ledig. Enheten består av socialsekreterare indelade i grupperna utredning och insats, familjevård och familjerätt som leds av fyra gruppledare och en enhetschef. Vi söker nu en engagerad och erfaren barnsekreterare till familjevården.
Ditt huvudsakliga uppdrag som barnsekreterare är att följa upp vården för det placerade barnet, genom uppföljning av bland annat skolgång, hälsa och barnets mående. Främst sker detta genom hembesök i familjehemmen, enskilda samtal med det placerade barnet och samtal med vårdnadshavarna. Barnsekreteraren har även den huvudsakliga kontakten med barnets föräldrar och nätverk. I tjänsten ingår att självständigt hålla i och följa upp ett antal egna ärenden. Din teamkollega familjehemssekreteraren utreder, följer upp, stöttar och handleder familjehem. Arbetet leds av en gruppledare för nära stöd i arbetet och extern handledning erbjuds.
Familjevårdsgruppen beskriver sig som en bukett av olika personligheter som trivs ihop, är flexibla och har högt i tak och där man gärna tar en promenad tillsammans runt vår vackra närbelägna sjö under lunchen.
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen
• Minst 2 års erfarenhet av arbetet med barn och unga på socialtjänsten (myndighetsutövning).
• Körkort är ett krav då resor förekommer i tjänsten.
• God administrativ förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
• Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom familjehemsvård.
För att lyckas i rollen är du flexibel och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Som person söker vi dig som är positiv och lösningsfokuserad. Du har en stark drivkraft att utföra det som blir bäst för de vi är till för och för verksamheten i stort, och du uppskattar det varierande tempo som arbetet innebär. Du vågar tänka nytt och du vill medverka i verksamhetens utvecklingsarbete. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet för tjänsten.
I Värmdö kommun erbjuder vi utöver schemaläggning för lediga fredagar en rad förmåner som till
exempel ljusa och fina lokaler, gratis personalparkering och ett nära ledarskap. Vi erbjuder också ett generöst friskvårdsbidrag, SL- kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga semesterdagar. Till oss pendlar du enkelt och smidigt på 30 minuter med direktbuss från Slussen som går var 10:e minut. Väljer du i stället bilen tar samma sträcka ca 20 min. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen avser tillsvidareanställning och omfattar heltid. Tillträde enl. ök eller så snart som möjligt. Rekrytering kommer ske löpande under rekryteringsperioden.
Titta gärna på vår film om socialtjänsten Värmdö kommun. https://play.mediaflowpro.com/ovp/16/13HE9LE1LE
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Julia Zetterqvist, se kontaktuppgifter nedan. Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön enl ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/493". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Individ och Familjekontoret (IFK), Barn och Familj Kontakt
Gunilla Nilsson 08-57048067 Jobbnummer
9604220