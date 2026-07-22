Socialsekreterare till familjevård
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2026-07-22
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Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Sedan januari 2024 har vi på Värmdö kommun genomfört ett projekt där vi under perioden 2024-2026 schemalägger arbetstiden så att du som socialsekreterare arbetar var 7:e fredag. De andra fredagarna är du ledig.
Enheten består idag av socialsekreterare indelade i grupperna utredning, insats, familjevård och familjerätt som leds av fyra gruppledare och en enhetschef. Vi söker nu en engagerad och erfaren socialsekreterare till familjevården.
Värmdö kommun är en mindre kommun och har hög tillgänglighet till chefer och ledare för beslut och stöd. Familjevården har en gruppledare dedikerat till familjevården och luftiga fräscha lokaler där tillgång till enskilt rum finns.
Vi kommer under höst och vinter planera för och göra ett arbete med att bygga upp en ny familjevård med riktning att den ska utvecklas till en placeringsgrupp med ett samlat ansvar för uppföljning av barn och unga som är placerade utanför det egna hemmet, exempelvis i familjehem, jourhem, HVB, SiS och stödboende. Förändringen är ännu inte genomförd men kommer att påverka uppdragets inriktning över tid.
Till oss pendlar du enkelt och smidigt på 30 minuter med direktbuss från Slussen som går var 10:e minut. Väljer du i stället bilen tar samma sträcka cirka 20 minuter.
Ditt uppdrag
Ditt huvudsakliga uppdrag som socialsekreterare i gruppen är att följa upp vården för placerade barn, bland annat avseende skolgång, hälsa och barnets mående. Uppföljningen sker genom hembesök, enskilda samtal med barnet samt kontakt med vårdnadshavare och nätverk. I takt med den planerade organisationsförändringen kommer uppdraget successivt att omfatta uppföljning av placeringar i flera olika vårdformer (HVB, SiS och stödboende). Du ansvarar självständigt för egna ärenden. Din teamkollega familjehemssekreteraren utreder, följer upp och handleder familjehem. Arbetet leds av gruppledare som ger nära stöd, och extern handledning erbjuds.
Körkort är ett krav då resor är en del av tjänsten.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har
• Socionomexamen
• Minst 2 års erfarenhet som barnsekreterare inom familjevård
• Dokumenterad erfarenhet av att tillsammans med biologiska föräldrar och familjehem planera strukturerade umgängen
• Dokumenterad erfarenhet av att handlägga och följa upp placerade barn i familjehem enligt SoL och LVU
• B-körkort
• God administrativ förmåga och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Meriterande
• Dokumenterad erfarenhet av att följa upp placeringar på SiS, HVB och stödboende
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta enligt Signs of Safety
• Erfarenhet av att utreda och handleda familjehem
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du flexibel och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Som person söker vi dig som är positiv och lösningsfokuserad. Du har en stark drivkraft att utföra det som blir bäst för de vi är till för och för verksamheten i stort, och du uppskattar det varierande tempo som arbetet innebär. Du vågar tänka nytt och du vill medverka i verksamhetens utvecklingsarbete.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning och omfattar heltid. Tillträde enligt överenskommelse eller så snart som möjligt.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning. Publiceringsdatum2026-07-22Så ansöker du
Intervjuer kommer ske löpande under ansökningsperioden.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Värmdö kommun (visa karta
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134 81 VÄRMDÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Social- och omsorgskontoret, Avdelningen för individ och familjeomsorg Kontakt
TF Enhetschef
Julia Zetterqvist julia.zetterqvist@varmdo.se 08-57047148 Jobbnummer
10009583