Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd socialförvaltning Nord - Göteborgs kommun - Administratörsjobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg2021-04-08Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!2021-04-08Vi söker 2 socialsekreterare för tillsvidareanställning till enheten Ekonomiskt bistånd 5 i Socialförvaltningen Nordost samt en vikarierande socialsekreterare tom den 31 december 2021. Arbetsplatsen är förlagd till socialkontoret i Hjällbo. Tillsammans med oss har du möjlighet att göra en stor skillnad för våra invånare i Nordost.Ekonomiskt bistånd i Socialförvaltningen Nordost har omkring 200 medarbetare som arbetar dels i Kortedala och dels i Hjällbo.Huvuduppdraget är att arbeta tillsammans med den enskilde för att så snabbt som möjligt nå självförsörjning och under tiden löpande bedöma rätten till ekonomiskt bistånd. På enheten handlägger vi ärenden som kommer via mottagningsenheten vilket innebär att vi generellt arbetar med ärenden under en längre tid innan de når självförsörjning.I Socialförvaltningen Nordost arbetar vi med ständig utveckling för att hålla oss uppdaterade med vår omvärld och samtid. Vi har stor tilltro till individens egna resurser och förmågor, har ett lösningsfokuserat arbetssätt och arbetar utifrån LEAN vilket innebär att vi utvärderar och följer upp om det vi gör har rätt effekt för den enskilde.I Socialförvaltningen Nordost arbetar vi utifrån Göteborgs Stads förhållningssätt; Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. Vi söker dig som vill arbeta för att fler ska bli självförsörjande och därigenom få möjlighet att leva ett gott liv. Vi erbjuder dig ett varierande samt stimulerande arbete i en engagerad och utvecklingsorienterad arbetsgrupp.Gruppen arbetar med stort engagemang och med god sammanhållning genom att aktivt utreda samt följa upp att våra klienter kommer ut i självförsörjning. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter i form av ett lärande klimat i arbetsgruppen, utbildning, handledning och nära arbetsledning i form av två 1:e socialsekreterare.Vi söker dig som har socionomexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med försörjningsstöd samt behärskar verksamhetssystemet Treserva. Du ska ha mycket goda kunskaper i att uttrycka dig både i tal och text.I rollen som socialsekreterare är det viktigt att du som person är trygg och stabil i dig själv, har god serviceförmåga och ett professionellt bemötande. Du är empatisk, har förmåga att möta människor som ofta lever i utsatta miljöer och svåra livssituationer och har ett intresse av att arbeta i en mångkulturell stadsdel. Du är positiv, arbetsam, öppen och tillgänglig samtidigt som du förmår förmedla struktur och målinriktning i ditt klientarbete. Att du är bra på att lyssna och kommunicera är en förutsättning till att kunna skapa dialog med de vi är till för, i syfte att hitta de bästa lösningarna. Du har ett flexibelt tankesätt och ska kunna omprioritera dina uppgifter under arbetsdagen då akuta situationer kan uppstå.För dig är det en självklarhet att bidra aktivt i metod- och verksamhetsutveckling och du gillar att följa upp dina och verksamhetens mål månadsvis.Urval görs löpande och intervjuer kan komma att hållas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-22Göteborgs kommun5678531