Socialsekreterare till BUF (barn, unga och familj) verksamhet - Göteborgs kommun - Administratörsjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Göteborgs kommun

Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg2020-05-29Majorna-Linné är Göteborgs folkrikaste stadsdel med cirka 64 000 invånare. Med närheten till både hamn och grönområden, den gamla bebyggelsen och det rika kulturutbudet, är det en attraktiv del av staden att leva och vistas i.Stadsdelsförvaltningen i Majorna-Linné har cirka 1800 anställda. Här arbetar vi inom verksamheter som individ- och familjeomsorg, kultur och fritid, hälso-sjukvård och social omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Med engagemang och nytänkande gör vi stor skillnad för många. Göteborgs stads stadsdelsorganisation är under genomlysning som ett led av stadens behov av ständiga förbättringar.2020-05-29Vi söker två Socialsekreterare till vår BUF (barn, unga och familj) verksamhet. Vi arbetar utifrån biståndsbeslut där uppdragen till verksamheten kommer från stadsdelens barn och unga enhet på myndighetssidan. Organisatorisk tillhörighet är sektor IFO/FH (Individ och Familjeomsorg samt Funktionshinder) och område Personligt stöd.Vårt uppdrag är att utföra behandlingsinsatser med fokus på hela familjen och dess nätverk, men även att arbeta främjande och förebyggande med barn, unga och deras föräldrar. Vi hjälper familjer att hitta strategier för att bättre kunna bemöta och hantera olika typer av svårigheter som kan uppstå. Samarbete och samverkan är en viktig del i vårt arbete för att kunna nå ett så bra resultat som möjligt i arbetet med de familjer vi träffar. I tjänsten ingår att aktivt delta i metod- och verksamhetsutveckling, samt i processhandledning.Arbete på kvällstid förekommer och även att ansvara för en beredskapstelefon var sjätte vecka fram till 21.00.Huvudsakliga arbetsuppgifter som socialsekreterare kommer att vara:Aktivt familjearbete - stärka banden mellan barn och föräldrar, vända destruktivamönster och ta fram resurser som finns i familjen och dess sociala och professionellanätverkFöräldrasamtalPraktiskt pedagogiskt stöd i vardagen som t. ex. aktiviteter med ett tydligt syfteUmgängesstödObservationsuppdragPlanera, följa upp och utvärdera genomförandet av insatsSamarbeta med andra samverkanspartners som är viktiga för barn, unga och derasföräldrarVi söker dig som har högskoleutbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har minst 3 års arbetslivserfarenhet av arbete med barn, unga och deras föräldrar och det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med evidensbaserade metoder för målgruppen.Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med SIP, Västbusmöten, anknytning och samspel, kunskap om våld och trauma samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.Du har ett engagemang för socialt arbete och för dem vi är till för. Det är viktigt att du gillar utveckling och vill bidra till vårt förändringsarbete. Du har lätt för att skapa relationer och kan lyssna, kommunicera samt hantera svårigheter på ett konstruktivt sätt.Är du dessutom en person som gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor samtidigt som du är öppen för att lära dig av andra, tror vi att du kommer att trivas i detta uppdrag.ÖVRIGTIntervjuer kommer att ske vecka 26.Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-06-11Göteborgs kommun5244178